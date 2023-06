En images, revivez le lancement de la 19ème édition de l’exercice «African Lion»

Au siège de l’état-major de la Zone Sud à Agadir, une cérémonie d’ouverture a été organisée le lundi 5 juin, annonçant le lancement officiel de cet exercice multinational interarmées en présence des représentants des pays participants.

À cette occasion, le thème de l’exercice et les différentes activités au programme de cette 19ème édition ont été présentés, notamment l’exercice de planification opérationnelle pour les cadres des États-Majors de la Task Force, les exercices tactiques terrestres, maritimes, aériens et combinés, de jour et de nuit.

Il en est de même pour un exercice combiné des forces spéciales, les opérations aéroportées, l’hôpital militaire de campagne prévoyant des prestations chirurgicaux-médicales au profit de la population, et les exercices de lutte contre les armes de destruction massive.

حفل افتتاح النسخة 19 من مناورات الأسد الإفريقي المشتركة بين القوات المسلحة الملكية والولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة عدد من الدول الحليفة والصديقة. برئاسة الفريق محمد بريظ المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية بمقر القيادة العليا للمنطقة الجنوبية بأكادير. pic.twitter.com/5K1dZKrLoH — Royal Moroccan Armed Forces (@MoroccanArmed) June 5, 2023

Devant se dérouler dans 7 régions du Maroc (Agadir, Tan-Tan, Mehbes, Tiznit, Kénitra, Benguérir et Tifnit), l’exercice «African Lion 2023» reste un rendez-vous annuel qui contribue à consolider la coopération militaire maroco-américaine et également à renforcer l’échange entre les forces armées de différents pays en vue de promouvoir la sécurité et la stabilité dans la région, conclut un communiqué des FAR.