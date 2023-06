African Lion 2023: fin des formations préparatoires, place aux exercices militaires

Arrivée à Agadir du matériel et des équipements américains pour l’exercice militaire African Lion, organisé conjointement par l’Armée américaine et les Forces armées royales.

En prélude à l’African Lion 2023, le plus grand exercice multilatéral organisé par les Etats-Unis en Afrique, un cycle de formations académiques préparatoires portant sur différents domaines opérationnels a été organisé à Agadir. Ces formations, qui se sont poursuivies jusqu’au 2 juin, ont bénéficié à une centaine d’Officiers et de Sous-Officiers marocains et issus des pays partenaires, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du lundi 5 juin.

La clôture de ces formations a été marquée par une cérémonie de remise d’attestations et de certificats aux participants.

Ce cycle académique de formations préparatoires a pris fin vendredi, au sein du complexe de l’État-major de la Zone Sud à Agadir, précise le quotidien. Outre les différents domaines et aspects en relation avec l’exercice, ces formations ont porté sur la méthode de planification opérationnelle interarmées, les aspects juridiques, l’information publique, la planification médicale, la cybersécurité et les techniques d’évaluation d’un exercice interarmées.

Ces formations ont concerné également «la tactique, sustainment, fires, l’information, la protection, l’intelligence, les mouvements et les manœuvres. L’exercice multinational interarmées African Lion, qui est à sa 19ème édition organisée du 2 au 16 juin 2023, se déroule dans sept régions du Maroc, à savoir Agadir, Benguerir, Kénitra, Mahbès, Tiznit, Tifnit et Tantan, rappelle le quotidien.

Cet événement majeur connaît la participation de près de 6.000 soldats provenant d’une vingtaine de pays africains et étrangers, en plus du Maroc et des États-Unis, ainsi que de 27 pays observateurs. Les opérations interarmées et manœuvres, menées conjointement par les Forces Armées Royales et les pays partenaires, dans différents domaines opérationnels, terrestres, aéroportés, aériens, maritimes et de décontamination NRBC (nucléaire, radiologique, biologique et chimique), visent essentiellement à développer l’interopérabilité et à renforcer les capacités d’intervention dans un cadre multinational.

L’African Lion 2023 est un rendez-vous incontournable qui contribue à consolider la coopération militaire maroco-américaine et à renforcer l’échange entre les forces armées de différents pays en vue de promouvoir la sécurité et la stabilité dans la région. Une première réunion de planification principale de l’exercice s’est tenue, rappelle Al Ahdath Al Maghribia, au niveau de l’État-Major de la Zone Sud à Agadir, du 9 au 20 janvier 2023.

Cette réunion a permis aux représentants des FAR et des Forces armées américaines de se pencher sur les modalités d’exécution des différentes activités prévues dans le cadre de l’édition 2023 de l’African Lion. Les deux parties avaient également procédé à des reconnaissances et au choix des sites où ces activités allaient se dérouler.