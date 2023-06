Maroc-Israël: le programme de la visite d’Amir Ohana, président de la Knesset

Selon un communiqué cité par la presse israélienne, Amir Ohana, président du Parlement israélien, est attendu ce mercredi 7 juin au Maroc pour une visite officielle. Au cours celle-ci, le président de la Knesset rencontrera son homologue Rachid Talbi Alami, président de la Chambre des représentants, Nordine Elhrouchi, président côté marocain du groupe d’amitié Maroc-Israël, ainsi que les représentants des différentes communautés israélites du Maroc.

Amir Ohana a affirmé qu’il aura également des entretiens avec d’autres responsables marocains, sans plus de précisions. Le programme de son séjour au Maroc comprendra en outre une conférence de presse, ainsi que la signature, avec son homologue marocain, d’un mémorandum d’entente portant sur la coopération parlementaire.

Dans ledit communiqué, Amir Ohana a rappelé qu’il était d’origine marocaine, et le premier Marocain à présider la Knesset. Il a également remercié le roi Mohammed VI et loué son leadership pour la paix, assurant que «cette visite a été rendue possible grâce au leadership révolutionnaire du Roi du Maroc, Mohammed VI». «Le rêve de la paix avec les pays islamiques battait dans nos coeurs depuis un temps immémorial. Et il est approprié que, parmi tous ces pays, le Royaume du Maroc soit le premier à inviter l’un des symboles du gouvernement et président du pouvoir législatif de l’État d’Israël pour une visite officielle à la Chambre des représentants», a déclaré le responsable israélien.