Hélicoptères: essais techniques pour un 8ème H135M destiné aux Forces royales air

Selon «FAR-Maroc» un 8ème hélicoptère H135M (D-HCBP), sur un lot de 12 commandé par les Forces royales air auprès de la compagnie Airbus, est actuellement à l’essai avant d’être livré au Royaume.

«FAR-Maroc» ne fournit pas de détails sur le lieu ou le pays où se déroulent lesdits essais, mais affirme toutefois que les FRA ont déjà réceptionné six appareils H135M.

#FARMAROC_Exclusif #H135 #RMAF #AIRBUS

المروحية الثامنة D-HCBP طراز H135M تبدأ تجارب الطيران قبل تسليمهما للقوات الملكية الجوية.

نذكر أنه قد سبق للمغرب أن تسلم ستا من 12 مروحية من هذا الطراز كان قد اقتناها في إطار مخططا ضخم لتجديد و تطوير أسطول مروحيات القوات الملكية الجوية.… pic.twitter.com/sk7Gz2e6xo — Far-Maroc (@FAR_MAROC) November 17, 2023

Cette commande fait suite au contrat annoncé en juillet 2022 entre les Forces armées royales et Airbus et portant sur des hélicoptères H135M destinés à la formation, au transport et au sauvetage.

Le 18 juillet 2022, Airbus précisait dans un communiqué officiel que le contrat couvrait un ensemble complet de services d’assistance, comprenant la livraison d’appareils d’entraînement au vol et la formation de pilotes instructeurs et de chargés de maintenance.

Lire aussi : Hélicoptères: les Forces royales air réceptionnent leurs premiers H135M

«Il s’agit d’un hélicoptère multi-rôle, fiable et économique, parfaitement adapté à la transition vers des avions plus complexes», déclarait Arnaud Montalvo, responsable de l’Afrique et du Moyen-Orient chez Airbus Helicopters, cité dans le communiqué.