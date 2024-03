Armement: les États-Unis valident la vente de missiles «Javelin» au Maroc, pour 2,6 milliards de dirhams

C’est acté. Le Département d’État américain a approuvé la vente au Maroc d’une importante quantité de missiles «Javelin». Montant du contrat: 260 millions de dollars, soit pratiquement 2,6 milliards de dirhams, précise l’Agence américaine de coopération pour la défense et la sécurité (Defense Security Cooperation Agency, DSCA) dans un communiqué rendu public le mardi 19 mars. «La vente proposée améliorera la capacité de défense à long terme du Maroc pour défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale», lit-on.

Conformément à la procédure légale aux États-Unis, la DSCA a délivré la certification requise et informé le Congrès de cette transaction. Dans les détails, cette dernière comprend 612 missiles «FGM-148F Javelin» (dont 12 missiles volants) et 200 unités de lancement de commande légères «Javelin LWCLU».

Le «FGM-148 Javelin» est un missile antichar portable américain développé dans les années 1980 et déployé à partir de 1996, en remplacement du «M-47 Dragon» au sein des forces armées des États-Unis. Il s’agit d’un missile avec un verrouillage de la cible avant la mise à feu et un autoguidage infrarouge, avec une tête à charge creuse double et d’une portée maximale de 2.500 m. Les missiles «Javelin» sont fabriqués par une co-entreprise entre les deux géants de l’armement américain Lockheed Martin Corp et Raytheon Technologies Corp.

Sont également inclus dans le contrat des tours de simulation de missiles, des équipements de soutien, une assistance technique ainsi que des formations, notamment des tireurs, des officiers des munitions et des agents de maintenance.

«Ce projet de vente soutiendra la politique étrangère et la sécurité nationale des États-Unis en contribuant à améliorer la sécurité d’un allié majeur non membre de l’OTAN, qui continue d’être une force importante pour la stabilité politique et le progrès économique en Afrique du Nord», souligne le communiqué de la DSCA.

Ce contrat se veut un moyen de renforcer les capacités militaires à long terme du Maroc «pour défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale et pour répondre à ses besoins de défense nationale», poursuit l’agence du Pentagone, qui précise que le Maroc n’aura aucune difficulté à intégrer ces équipements dans l’arsenal de ses forces armées.