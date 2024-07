Défense: au Texas, début de la production pour le Maroc des missiles longue portée ATACMS de Lockheed Martin

C’est officiel. La production pour les Forces armées royales (FAR) des missiles semi-balistiques américains ATACMS (pour Army Tactical Missile System) a débuté à Grand Prairie, au Texas, a annoncé un communiqué du secrétariat de la Défense des États-Unis diffusé le mardi 2 juillet.

Ledit communiqué précise que la société américaine Lockheed Martin s’est vu attribuer un contrat d’environ 227 millions de dollars pour la fabrication et la fourniture de ces missiles à cinq pays, notamment le Maroc, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne. «La date d’achèvement de la production est estimée au 30 décembre 2028», précise-t-on de même source.

L’ATACMS est un missile semi-balistique sol-sol tactique tiré par des lance-roquettes multiples ou par camion lance-roquettes HIMARS. Sa capacité à frapper une cible à 300 km avec une précision de 10 mètres fait de cet équipement un véritable «game changer» dans plusieurs conflits armés.

L’armée américaine a employé ces missiles pour la première fois en Irak en 1991, avant de les utiliser à nouveau pendant la Guerre du Golfe en 2003. En avril dernier, les États-Unis avaient annoncé leur livraison à l’armée ukrainienne sur demande du président américain Joe Biden.

Plusieurs versions de l’ATACMS ont été développées pour répondre à l’évolution des besoins de l’armée américaine. Les plus notables d’entre elles sont le MGM-140A Block I, le MGM-140B Block IA, le MGM-164A Block II et le MGM-168 Block IVA. Ces dernières variantes offrent une portée accrue, une meilleure précision et différentes charges utiles, telles que des ogives unitaires ou des sous-munitions, afin de répondre aux différents besoins des missions.