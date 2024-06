Défense: le Maroc équipera sa nouvelle flotte d’avions F-16 du système de guerre électronique Viper Shield

Le système Viper Shield est officiellement inclus dans la commande des 25 avions de chasse F-16 Block 70/72 passée l’année dernière par les Forces armées royales (FAR). La nouvelle a été annoncée dans la soirée du jeudi 27 juin par le département de la Défense des États-Unis.

C’est Lockheed Martin, géant américain de la défense et fabricant des F-16 Block 70/72, qui se chargera également de la production des dispositifs Viper Shield, plus connus sous le nom de système de guerre électronique (Electronic Warfare, EW).

La livraison s’effectuera au profit de cinq pays au total, à savoir le Maroc, Bahreïn, la Bulgarie, la Slovaquie et Taïwan. Le montant de la commande, dont les travaux devraient être achevés d’ici le 30 juin 2028, s’élève à 520 millions de dollars.

Un «bouclier électronique»

S’appuyant sur le succès des systèmes de guerre électronique existants du constructeur américain L3Harris, le système Viper Shield offre un bouclier électronique autour de l’avion, permettant aux pilotes d’accomplir leurs missions en toute sécurité dans des scénarios de bataille de plus en plus complexes.

«Son architecture moderne, entièrement numérique, permet d’améliorer les performances du système, de réduire son encombrement et son poids et de faciliter ses mises à niveau futures», fait valoir la firme américaine spécialisée dans le secteur de la défense et des télécommunications.

En outre, «les composants technologiques définis par logiciel de Viper Shield permettent de mettre en place un système numérique d’alerte aux menaces radar sans précédent et des capacités de contre-mesures numériques robustes dans un système entièrement intégré et monté à l’intérieur de l’appareil», détaille L3Harris, ajoutant que «la conception ouverte du système permet d’ajouter de manière transparente des applications de guerre électronique éprouvées au combat, offrant ainsi une capacité de pointe pour faire face aux menaces émergentes et futures».