Société

La Marine royale évacue en urgence deux personnes en détresse au large d’El Jadida et de Jorf Lasfar

Lors de l'opération d'évacuation héliportée menée par la Marine royale à environ 75 kilomètres à l’ouest de Jorf Lasfar, le 30 décembre 2025.

La Marine royale est intervenue en urgence, mardi, pour porter assistance à deux personnes se trouvant dans un état de santé critique à bord de navires naviguant au large des côtes marocaines.

Par La Rédaction
Le 01/01/2026 à 15h22

La première opération a concerné une femme âgée qui se trouvait à bord d’un navire de passagers dénommé Silver Muse, en navigation à environ 267 kilomètres à l’ouest de la ville d’El Jadida, indiquent les Forces armées royales (FAR) sur leur page Facebook.

Alertée par le Centre de coordination des opérations de recherche et de sauvetage, la Marine royale a dépêché une patrouille afin de procéder à l’évacuation médicale de la patiente. Celle-ci a été transférée vers le port de Jorf Lasfar, où elle a été prise en charge par une équipe médicale avant d’être acheminée vers un hôpital d’El Jadida pour recevoir les soins nécessaires.

Le même jour, la Marine royale a reçu un second signalement émanant du même centre, faisant état d’un homme dans un état critique à bord d’un navire de commerce baptisé Kochiwi, qui se trouvait à environ 75 kilomètres à l’ouest de Jorf Lasfar. Une opération d’évacuation héliportée a alors été menée avec l’envoi d’un hélicoptère de la Marine royale. Le patient a été évacué en urgence et transféré vers l’Hôpital universitaire international Cheikh Khalifa à Casablanca afin d’y recevoir les traitements requis.

Ces deux interventions illustrent la vigilance et la réactivité des unités de la Marine royale dans les opérations de secours en mer, ainsi que leur rôle essentiel dans la protection des vies humaines le long des côtes du Royaume.

Par La Rédaction
Le 01/01/2026 à 15h22
