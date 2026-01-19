Politique

Sahara: la Suède soutient le plan marocain d’autonomie

La ville de Laâyoune au Sahara marocain.

La Suède «soutient le plan d’autonomie proposé par le Maroc, à la lumière de la résolution 2797 du Conseil de sécurité», comme «base crédible» pour des négociations en vue de parvenir à une solution définitive au différend régional autour du Sahara marocain.

Par Le360 (avec MAP)
Le 19/01/2026 à 19h41

Cette position a été exprimée dans un communiqué officiel publié par le ministère des Affaires étrangères de Suède, à l’issue de l’entretien téléphonique tenu, ce lundi, entre la ministre suédoise des Affaires étrangères, Maria Malmer Stenengard, et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Par cet appui explicite, la Suède se joint à la plus grande majorité des pays membres de l’Union Européenne et à plus des deux tiers des Etats membres de l’ONU soutenant le plan marocain d’autonomie.

Pour rappel, la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l’ONU, adoptée le 31 octobre 2025, affirme qu’une véritable autonomie sous souveraineté marocaine est la solution des plus réalisables à ce différend régional.

Par Le360 (avec MAP)
Le 19/01/2026 à 19h41

Articles les plus lus

1
Le roi Mohammed VI répond favorablement à l’invitation du président Trump pour devenir membre fondateur du Conseil de Paix
2
Sur hautes instructions du Roi, le prince Moulay Rachid reçoit les membres de l’équipe nationale de football, finaliste de la CAN Maroc-2025
3
Un influenceur algérien appelle à tuer les Marocains en Algérie
4
CAN 2025: pourquoi la stratégie sécuritaire du Maroc a fait la différence, selon Le Journal du Dimanche
5
Le Roi adresse un message de félicitations aux membres de l’équipe nationale de football, finalistes de la CAN
6
Les barrages affichent un taux de remplissage de 47,8%, avec plus de 8 milliards de m³ en réserve
7
Tribune. Quand le Maroc réussit, ça énerve… et quand le «frère» fait scandale, ça choque
8
Un dimanche pas comme les autres
Revues de presse

Voir plus