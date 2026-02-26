Médias

Retro Radio: première émission en direct depuis le Sahara marocain, succès historique pour la radio hongroise

L’équipe de Retro Radio, en marge de l’enregistrement de l’émission «morning show», le 26 février 2026 à Dakhla.

Une première historique pour la radio hongroise Retro Radio. Ce jeudi 26 février, la station a diffusé en direct depuis la ville de Dakhla, au cœur du Sahara marocain, son célèbre «morning show» animé par Gàbor Bochkor, l’une des figures les plus emblématiques des médias en Hongrie.

Par La Rédaction
Le 26/02/2026 à 15h06

Cette émission, diffusée chaque matin de 6h à 10h et suivie par près de 2 millions d’auditeurs quotidiens, a rencontré un succès inédit. L’édition spéciale en direct du Maroc a battu des records d’audience et suscité un immense engouement sur les réseaux sociaux.

L’initiative a été organisée à l’occasion du Rallye Budapest-Bamako, qui traverse le Maroc cette année, et a permis de mettre en lumière les merveilles du patrimoine touristique et culturel du Sahara marocain. Une belle vitrine pour Dakhla et la région, offrant aux auditeurs hongrois une immersion unique dans les paysages et la culture saharienne.

Avant cette escale dans le sud du Maroc, l’équipe de Retro Radio a fait une pause à Casablanca, profitant de l’occasion pour visiter plusieurs sites emblématiques, dont la mosquée Hassan II et le quartier des Habous.

Lors de la visite de l'équipe de la radio hongroise à Casablanca et Dakhla

Retro Radio est l’une des stations de radio les plus populaires et influentes en Hongrie. Réputée pour son contenu varié, dynamique et très ancré dans la culture populaire, la station captive chaque jour une vaste audience à travers le pays.

Par La Rédaction
Le 26/02/2026 à 15h06
#Sahara marocain#Dakhla#Médias#Hongrie#radio#Live#émission#réseaux sociaux#Rallye#Bamako#Nature#Culture marocaine#habous#Casablanca#Mosquée#Hassan II

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Sahara: un règne, une œuvre (EP2). Sécurité, connectivité, croissance: les promesses tenues de la voie express Tiznit-Dakhla

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

Guerlain célèbre le patrimoine marocain avec une collection inspirée du zellige et du Sahara

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Art et artisanat (EP1). Comment le zellige fassi s’impose sur la carte mondiale de l’architecture

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Sahraouiya 2026: le pari d’Intrepid Travel pour l’émancipation des jeunes filles rurales

Articles les plus lus

1
Info360. Fermeture temporaire du port de Casablanca après la chute de 85 conteneurs d’un navire libérien
2
Pourquoi le prochain gouvernement français doit tourner la page avec l’Algérie et prendre des mesures radicales
3
270 millions de dirhams et 1.500 places: le parking souterrain XXL de Casa Anfa officiellement ouvert
4
Dattes algériennes: tous ces dangers pour la santé auxquels les Marocains s’exposent
5
Le cap des 100 milliards de DH franchi: le gouvernement dévoile son projet de marché secondaire des créances en souffrance
6
Successeur de Regragui: pourquoi Sektioui s’impose comme une évidence
7
Un décret complémentaire met fin à la polémique sur l’identité visuelle des véhicules de transport funéraire
8
Hier l’Espagne, aujourd’hui la France et le Niger: comment l’Algérie perd lamentablement toutes ses batailles
Revues de presse

Voir plus