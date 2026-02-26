Retro Radio: première émission en direct depuis le Sahara marocain, succès historique pour la radio hongroise

L’équipe de Retro Radio, en marge de l’enregistrement de l’émission «morning show», le 26 février 2026 à Dakhla.

Cette émission, diffusée chaque matin de 6h à 10h et suivie par près de 2 millions d’auditeurs quotidiens, a rencontré un succès inédit. L’édition spéciale en direct du Maroc a battu des records d’audience et suscité un immense engouement sur les réseaux sociaux.

L’initiative a été organisée à l’occasion du Rallye Budapest-Bamako, qui traverse le Maroc cette année, et a permis de mettre en lumière les merveilles du patrimoine touristique et culturel du Sahara marocain. Une belle vitrine pour Dakhla et la région, offrant aux auditeurs hongrois une immersion unique dans les paysages et la culture saharienne.

Avant cette escale dans le sud du Maroc, l’équipe de Retro Radio a fait une pause à Casablanca, profitant de l’occasion pour visiter plusieurs sites emblématiques, dont la mosquée Hassan II et le quartier des Habous.

Retro Radio est l’une des stations de radio les plus populaires et influentes en Hongrie. Réputée pour son contenu varié, dynamique et très ancré dans la culture populaire, la station captive chaque jour une vaste audience à travers le pays.