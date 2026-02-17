Société

Sahraouiya 2026: le pari d’Intrepid Travel pour l’émancipation des jeunes filles rurales

Le binôme «Les Intrépides», composé d'une guide et d'une future ingénieure, au départ du raid Sahraouiya 2026. (S.Bouaamoud/Le360)

Par Souilme Bouaamoud
Le 17/02/2026 à 19h12

VidéoLe tourisme peut-il se muer en moteur de transformation sociale? C’est le pari de l’opérateur Intrepid Travel Maroc qui, à l’occasion de la 12ème édition du raid Sahraouiya, a choisi de lier l’effort sportif à la solidarité. En parrainant le binôme «Les Intrépides», l’agence mobilise une dotation de 10.000 dollars au profit de l’association Education For All (EFA). Un engagement ciblé qui ambitionne de lever les barrières géographiques pour les jeunes filles rurales, afin que l’enclavement des douars ne condamne plus leurs trajectoires scolaires. Reportage.

Le top départ a retenti à Dakhla. Pour cette édition 2026 du célèbre raid solidaire, l’opérateur de tourisme d’aventure Intrepid Travel a choisi d’aligner un binôme dont le parcours raconte, à lui seul, une histoire de réussite et d’émancipation.

Baptisé «Les Intrépides», le duo réunit Sara Chakir, guide de terrain aguerrie, et Fatiha El Kadiri. Cette dernière n’est pas une participante comme les autres: future ingénieure, elle est le pur produit de l’association Education For All (EFA), qui lutte contre l’abandon scolaire dans les zones enclavées. En 2025, cette structure a déjà accompagné plus de 500 jeunes filles, leur ouvrant les portes de l’enseignement secondaire.

Symbole d’une réussite rurale que beaucoup croyaient impossible, Fatiha El Kadiri prouve aujourd’hui sur la ligne de départ de Sahraouiya que cette jeunesse, lorsqu’on lui en donne les moyens, brise tous les plafonds de verre pour viser l’excellence académique.

L’engagement du binôme dépasse largement le cadre du chronomètre. Grâce à cette mobilisation et à la force de frappe de la Fondation Intrepid, une enveloppe dépassant les 10.000 dollars a été sécurisée. Ces fonds sont destinés à garantir l’hébergement, les fournitures et l’accompagnement pédagogique des bénéficiaires d’EFA, avec une ambition claire: lever les barrières géographiques qui freinent encore trop souvent l’instruction des filles rurales.

Lire aussi : Tourisme: le tour-opérateur australien Intrepid Travel renforce sa présence au Maroc

Pour Hala Benkhaldoune, Directrice Générale d’Intrepid Travel Maroc, ce raid est le prolongement naturel de leur vision du business: «Chez Intrepid Travel, nous sommes convaincus que le tourisme peut être un vecteur de changement social. En mettant en avant les femmes et en leur offrant les moyens de réaliser leur potentiel, nous contribuons à un avenir plus équitable et durable.»

Au-delà de la performance athlétique, la participation des «Intrépides» s’inscrit dans une stratégie d’impact global. En liant le défi sportif à la cause de l’autonomisation des femmes, l’opérateur entend promouvoir l’égalité des chances au cœur des communautés locales.

L’ambition est de rompre le déterminisme qui lie trop souvent l’enclavement des douars à l’érosion scolaire. En portant ce plaidoyer sur les pistes de Dakhla, le binôme transmute sa notoriété sportive en un puissant levier d’émancipation par l’éducation.

Par Souilme Bouaamoud
Le 17/02/2026 à 19h12
#Maroc#Sahraouiya 2026#Intrepid Travel#Sport#education#Dakhla

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Une équipe israélienne participe à la huitième édition du raid féminin la Sahraouiya

Sports

Sahraouiya 2022: ce qu’il faut retenir de la 5e étape

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Tourisme: le tour-opérateur australien Intrepid Travel renforce sa présence au Maroc

Entreprise

Intrepid Travel soutient l’inclusion économique des femmes marocaines grâce au métier de guide touristique

Articles les plus lus

1
Un chargé d’affaires «hostile», soutien accru à l’incrimination du Polisario: l’étau américain se resserre contre l’Algérie
2
Les enseignements de la CAN: l’Algérie et le foot
3
L’artiste peintre et sculpteur Abdallah Sadouk est décédé
4
Visas Schengen: l’Union européenne envisage des visas à entrées multiples au-delà de cinq ans pour ces catégories de voyageurs
5
Agriculture: des pluies salvatrices mettent fin à de longues années de sécheresse dans l’Oriental
6
Le réveil brutal du régime d’Alger
7
Immersion au barrage Al Wahda: données et images exclusives sur le pilotage du plus grand réservoir d’eau du Maroc
8
Agriculture. Terres argileuses, pluies exceptionnelles: la double peine du Gharb et du Loukkos
Revues de presse

Voir plus