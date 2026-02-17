Sahraouiya 2026: le pari d’Intrepid Travel pour l’émancipation des jeunes filles rurales

Le top départ a retenti à Dakhla. Pour cette édition 2026 du célèbre raid solidaire, l’opérateur de tourisme d’aventure Intrepid Travel a choisi d’aligner un binôme dont le parcours raconte, à lui seul, une histoire de réussite et d’émancipation.

Baptisé «Les Intrépides», le duo réunit Sara Chakir, guide de terrain aguerrie, et Fatiha El Kadiri. Cette dernière n’est pas une participante comme les autres: future ingénieure, elle est le pur produit de l’association Education For All (EFA), qui lutte contre l’abandon scolaire dans les zones enclavées. En 2025, cette structure a déjà accompagné plus de 500 jeunes filles, leur ouvrant les portes de l’enseignement secondaire.

Symbole d’une réussite rurale que beaucoup croyaient impossible, Fatiha El Kadiri prouve aujourd’hui sur la ligne de départ de Sahraouiya que cette jeunesse, lorsqu’on lui en donne les moyens, brise tous les plafonds de verre pour viser l’excellence académique.

L’engagement du binôme dépasse largement le cadre du chronomètre. Grâce à cette mobilisation et à la force de frappe de la Fondation Intrepid, une enveloppe dépassant les 10.000 dollars a été sécurisée. Ces fonds sont destinés à garantir l’hébergement, les fournitures et l’accompagnement pédagogique des bénéficiaires d’EFA, avec une ambition claire: lever les barrières géographiques qui freinent encore trop souvent l’instruction des filles rurales.

Pour Hala Benkhaldoune, Directrice Générale d’Intrepid Travel Maroc, ce raid est le prolongement naturel de leur vision du business: «Chez Intrepid Travel, nous sommes convaincus que le tourisme peut être un vecteur de changement social. En mettant en avant les femmes et en leur offrant les moyens de réaliser leur potentiel, nous contribuons à un avenir plus équitable et durable.»

Au-delà de la performance athlétique, la participation des «Intrépides» s’inscrit dans une stratégie d’impact global. En liant le défi sportif à la cause de l’autonomisation des femmes, l’opérateur entend promouvoir l’égalité des chances au cœur des communautés locales.

L’ambition est de rompre le déterminisme qui lie trop souvent l’enclavement des douars à l’érosion scolaire. En portant ce plaidoyer sur les pistes de Dakhla, le binôme transmute sa notoriété sportive en un puissant levier d’émancipation par l’éducation.