Guerlain célèbre le patrimoine marocain avec une collection inspirée du zellige et du Sahara

La collection Terracotta Golden Dunes de Guerlain s'inspire du Sahara marocain et de l'art du zellige perpétué par le savoir-faire ancestral du royaume.

La maison Guerlain a présenté la nouvelle collection exclusive de la poudre Terracotta, n° 1 des poudres bronzantes et de l’effet bonne mine naturelle en Europe, parée de trois nouveaux écrins dont le design est directement inspiré de l’héritage culturel marocain.

Lancée en 1984, Terracotta Golden Dunes, poudre bronzante et bonne mine emblématique de la maison Guerlain, se réinvente avec une édition limitée articulée autour d’un compactage inédit et d’un trio d’écrins exclusifs.

Dans cette réinterprétation du mythe originel de la poudre Terracotta, qui prend source au cœur des dunes du désert marocain, le compactage inédit de Terracotta Golden Dunes fait écho aux rayons du soleil qui sculptent les dunes du désert. Cette collection est par ailleurs disponible dans trois nouveaux boîtiers revisités et conçus en association avec les ateliers Aït Manos, reconnus pour leur excellence dans la réalisation des zelliges, mosaïques en terre cuite aux couleurs vibrantes. Perpétuant un savoir-faire ancestral emblématique, cette manufacture marocaine s’attache en effet à moderniser cet artisanat marocain d’exception.

Lire aussi : La maison Guerlain fait appel à l'artiste marocaine Ghizlane Agzenaï pour une prestigieuse collaboration

Les zelliges imaginés par Aït Manos inspirent les trois motifs décorant le boîtier de Terracotta Golden Dunes, associés à un imprimé marbré coloré reprenant les teintes de pierres semi-précieuses. Chacun de ces boîtiers rechargeables évoque ainsi un désert marocain. L’écrin Blue Dakhla se caractérise par un bleu façon lapis-lazuli mis en lumière autour d’un motif géométrique rouge, dans une composition ponctuée de bleu ciel et de blanc. Red Zagora met en lumière le contraste du rouge grenat et d’un duo de jaunes à travers un motif prenant la forme d’un soleil stylisé. Quant à Green Agafay, il incarne la couleur du jade qui domine ce décor doté d’un motif agencé en étoile autour d’un dégradé de verts.

Quant à la formule, elle est composée à 96% d’ingrédients d’origine naturelle et infusée de miel de fleurs du Maroc, reconnu pour ses propriétés hydratantes; il contribue à préserver l’hydratation de la peau et lui assure un confort tout au long de la journée.

#Luxe#Lifestyle#beauté#Sahara marocain

Avec «Néroli Plein Sud», la Maison Guerlain dévoile un nouveau parfum inspiré d'Antoine de Saint-Exupéry et du Maroc

Photos. Guerlain confie son célèbre "Flacon aux Abeilles" au calligraphe marocain Tarek Benaoum

L'huile d'argan marocaine, produit vedette de la nouvelle poudre bronzante Terracotta de Guerlain

La maison Guerlain fait appel à l'artiste marocaine Ghizlane Agzenaï pour une prestigieuse collaboration

