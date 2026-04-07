Sahara marocain: les Pays-Bas réaffirment à Rabat leur soutien au plan d’autonomie sous souveraineté marocaine

Tom Berendsen, ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas et son homologue marocain Nasser Bourita, lors de leur séance de travail à Rabat le 7 avril 2026. (Y.Mannan/Le360)

Le ministre néerlandais a réaffirmé la position de son pays en faveur de l’autonomie au Sahara marocain lors d’un entretien tenu dans la capitale avec Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger. «Je voudrais réitérer que les Pays-Bas considèrent que l’autonomie sérieuse sous souveraineté marocaine est la solution la plus réaliste», a déclaré le chef de la diplomatie néerlandaise lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue marocain.

«Les Pays-Bas soutiennent pleinement les efforts du Secrétaire général et de son envoyé personnel pour faciliter et mener des négociations basées sur le plan d’autonomie afin de parvenir à un règlement juste, durable et mutuellement acceptable», a-t-il ajouté.

Tom Berendsen a, en outre, exprimé le soutien de son pays à la résolution onusienne 2797, qui considère le plan d’autonomie sous souveraineté marocaine comme une solution crédible et réaliste pour mettre fin au différend régional.

De son côté, Nasser Bourita a souligné que la position «exprimée par les Pays-Bas en décembre dernier concernant la question du Sahara marocain, et réaffirmée ce mardi à Rabat, a constitué un tournant important dans la relation bilatérale». Il a ajouté que le monde connaît l’importance de «la question du Sahara marocain dans la politique étrangère du Royaume, comme l’a exprimée Sa Majesté le roi Mohammed VI en affirmant que le Maroc regarde le monde à travers le prisme de cette cause et de l’intégrité territoriale du Royaume».

Les deux ministres ont longuement évoqué les moyens susceptibles de développer le partenariat dans plusieurs domaines, notamment l’immigration, la coopération judiciaire, la lutte contre la criminalité et la lutte contre l’extrémisme.

Lire aussi : Plan d’autonomie, développement au Maroc, vision atlantique royale: les nouvelles positions des Pays-Bas

Sur le plan économique, Nasser Bourita a affirmé que les Pays-Bas constituent également un partenaire économique majeur pour le Maroc, occupant la dixième place. Il existe, selon lui, des perspectives pour développer davantage ce partenariat, aussi bien dans le domaine commercial que dans celui de l’investissement. Les échéances à venir, comme l’organisation de la Coupe du monde par le Maroc et le partenariat stratégique Maroc-UE, ouvrent, selon le ministre, de fortes perspectives pour la coopération économique.

«Nous avons aussi discuté mardi de la manière de travailler ensemble en Afrique», a indiqué Nasser Bourita, estimant que cela constitue «l’un des éléments fondamentaux de notre relation bilatérale». Pour lui, les efforts doivent désormais viser à «encourager les secteurs privés marocain et néerlandais à investir conjointement et à exploiter les opportunités commerciales sur le continent africain».

Lire aussi : Sahara. «La solution la plus réalisable»: la République tchèque appuie le plan d’autonomie sous souveraineté marocaine

De son côté, le ministre néerlandais a précisé qu’il était accompagné, lors de sa visite à Rabat, du ministre de la Justice et de la Sécurité. Il a estimé que le Maroc a enregistré un développement économique remarquable, ouvrant ainsi des opportunités aux entreprises néerlandaises, notamment dans la transition énergétique.

Tom Berendsen a également émis le vœu de pouvoir s’engager économiquement avec d’autres pays africains. La délégation néerlandaise se rendra mercredi au port de Tanger, qui «sert de port de transbordement (hub), tout comme notre propre port de Rotterdam».