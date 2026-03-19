Sahara: un règne, une œuvre (EP9). Dakhla Atlantique, moteur d’un hub logistique tourné vers l’Afrique

Le port de Dakhla Atlantique s’impose comme le projet stratégique phare de la région, avec un taux d’avancement des travaux dépassant 53%. Ce pôle portuaire vise à soutenir de manière significative les secteurs de la pêche, de l’industrie et du commerce international, renforçant ainsi la position de Dakhla comme porte logistique majeure vers le continent africain.

À ce sujet, Erragheb Hormatollah, président de la commune de Dakhla, explique: «Ces travaux constituent un pilier central de l’économie de la région et des provinces du Sud, avec un rôle majeur dans l’initiative royale «Atlantique» et l’ouverture sur les pays du Sahel.»

En même temps, les travaux se poursuivent sur la construction du plus grand pont franchissant l’oued Saguia El Hamra dans la région de Laâyoune.

Sur le plan énergétique, la région est désormais entièrement connectée au réseau électrique national, avec un effort continu pour généraliser cette couverture à tous les villages de pêcheurs et centres relevant de son territoire. Parallèlement, Dakhla mise sur les énergies renouvelables, avec d’importants investissements dans l’éolien et le solaire. Comme le souligne le président: «Le réseau électrique national est totalement opérationnel dans toute la région et le parc éolien permet de produire une électricité propre, en exploitant pleinement le potentiel naturel exceptionnel de Dakhla.»

Dans le secteur de l’eau et de l’agriculture, le projet d’irrigation de 5.000 hectares avec de l’eau de mer dessalée constitue une transformation majeure, financée à hauteur d’environ 2,5 milliards de dirhams, pour créer une zone agricole moderne orientée vers l’export. Ce projet est accompagné par une usine de dessalement dont le taux d’avancement dépasse 85%, garantissant l’approvisionnement en eau pour l’irrigation et l’eau potable de la population.

Le développement ne se limite pas aux grands projets: la ville de Dakhla bénéficie d’un programme de réhabilitation urbaine, incluant la modernisation des artères principales, notamment le boulevard Al Ouala, ainsi que l’amélioration de l’éclairage public et des espaces verts.

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Parallèlement, les services sociaux sont renforcés avec la construction de centres de santé, d’établissements scolaires et d’infrastructures sportives et culturelles modernes. Le secteur coopératif est également sollicité pour créer des emplois durables pour les jeunes et les femmes, soutenant ainsi l’économie sociale locale.

Le secteur touristique poursuit sa croissance grâce au développement d’hôtels et de resorts internationaux, tirant parti des atouts uniques de Dakhla. L’accent est mis sur le tourisme écologique et les sports nautiques, consolidant la position de la région comme destination touristique privilégiée sur la scène internationale.

Le président rappelle enfin l’impact global de l’ensemble de ces initiatives: «Tous ces projets, qu’ils soient achevés ou en cours, auront un rôle majeur dans le développement socio-économique de l’ensemble des provinces du Sud.»