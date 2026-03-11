Dans un monde en recomposition: comment les ports marocains deviennent des marqueurs de souveraineté

Dans un contexte mondial de plus en plus fragmenté sur le plan géopolitique, les ports sont bien plus que de simples infrastructures logistiques. Ils constituent aujourd’hui des outils de souveraineté, de résilience et de pouvoir. La maîtrise de ces plateformes est devenue essentielle pour la sécurité économique, la continuité des chaînes d’approvisionnement, l’approvisionnement énergétique et alimentaire, ainsi que pour la stabilité industrielle des nations. Peu avaient cette perspective d’ensemble mais le Maroc, sous la vision avant-gardiste du roi Mohammed VI, a anticipé ces enjeux dès le début des années 2000. En développant des infrastructures portuaires de dimension mondiale, le Royaume a su se positionner comme un acteur incontournable du commerce international et renforcer sa souveraineté logistique, une stratégie qui se révèle particulièrement pertinente face aux tensions et aux enjeux globaux qu’impose l’actualité.

Dès 2003, le lancement du port Tanger Med par le roi Mohammed VI a illustré la portée de cette stratégie. «Nous procédons au lancement d’un des plus grands projets économiques dans l’histoire de notre pays. Il s’agit du nouveau port Tanger-Méditerranée que Nous considérons comme le noyau d’un grand complexe portuaire, logistique, industriel, commercial et touristique. Le Maroc consolide ainsi son ancrage dans l’espace euro-méditerranéen et dans son environnement maghrébin et arabe. Il valorise sa vocation de pôle d’échanges entre l’Europe et l’Afrique, la Méditerranée et l’Atlantique, et renforce, en même temps, son rôle central en tant que partenaire actif dans les échanges internationaux et bien intégré à l’économie mondiale», déclarait le Souverain dans un discours inaugural, le 17 février 2003. Rôle du Maroc comme hub euro-africain et méditerranéen, reliant l’Atlantique à la Méditerranée, ambition de souveraineté économique et d’industrialisation, visant à intégrer les chaînes logistiques et industrielles locales dans un projet global, importance des ports en période de tensions géopolitiques ou économiques confirmées dans les crises portuaires récentes à l’échelle internationale. Tout y est.

Cette vision a ensuite été prolongée par le développement de deux autres projets portuaires majeurs, Nador West Med et Dakhla Atlantique. Aujourd’hui, 98% des échanges extérieurs du Royaume transitent par les ports, ce qui en fait un secteur stratégique pour la compétitivité nationale et la continuité des échanges. Tanger Med, en particulier, s’affirme comme un hub logistique mondial qui connecte aujourd’hui le Maroc à 180 Ports et 70 pays chaque semaine. Cette plateforme permet non seulement de sécuriser les flux commerciaux, mais aussi de réduire la dépendance du Maroc vis-à-vis des infrastructures étrangères. Elle assure également la disponibilité des ressources vitales telles que l’énergie, les matières premières et l’alimentation, tout en soutenant le développement industriel national et en limitant les vulnérabilités face aux perturbations externes, qu’elles soient dues à des tensions géopolitiques, des conflits commerciaux ou des crises sanitaires.

Comparaison «est» raison

Les développements récents au niveau international illustrent la pertinence de la stratégie portuaire marocaine. L’Union européenne, par exemple, a mis en place des mesures pour renforcer le contrôle sur la propriété et la gestion de ses ports. Dans une analyse sur le sujet parue le 20 février dernier, Lloyd’s List, une publication britannique historique spécialisée dans l’industrie maritime et le transport de marchandises, explique comment l’UE prévoit d’évaluer les risques liés aux investissements étrangers et de renforcer la sécurité des infrastructures portuaires, en particulier celles considérées comme sensibles pour la défense, l’économie et la mobilité militaire. Cette stratégie comprend la mise en place d’une surveillance renforcée, appelée Maritime Domain Awareness, et le développement d’infrastructures à double usage civil et militaire.

Lire aussi : Trafic conteneurs: Tanger Med relègue Algésiras et Valence et impose un nouveau tempo maritime

Récemment, la Commission européenne a joint les actes aux paroles en adoptant une stratégie pour les ports de l’Union européenne visant à renforcer leur compétitivité, leur sécurité et leur résilience. Les ports, qui traitent environ 74% du commerce extérieur de l’UE et soutiennent plus de 423.000 emplois directs, sont considérés comme des infrastructures stratégiques pour le commerce, les chaînes d’approvisionnement et la transition énergétique.

L’UE cherche avant tout à réduire sa dépendance vis-à-vis d’acteurs étrangers et à mieux contrôler des infrastructures critiques souvent exposées aux investissements extérieurs. Elle s’inquiète notamment de l’influence des entreprises chinoises, telles que Cosco Shipping et China Merchants, dans les ports européens. Dans un contexte de luttes d’influence commerciales, cette situation est présentée côté européen comme potentiellement problématique, limitant l’autonomie stratégique de l’Europe, la maitrise des ports étant une condition sine qua non pour le contrôle du commerce. La stratégie prévoit ainsi des critères concernant la propriété et le contrôle étrangers, un renforcement de la sécurité physique, douanière et cybernétique des ports, ainsi qu’une meilleure coordination des financements européens pour soutenir les infrastructures stratégiques. Dans cette perspective, les ports sont considérés comme des leviers essentiels pour garantir l’indépendance économique, la sécurité commerciale et la capacité de l’UE à peser dans les échanges maritimes mondiaux.

Un exemple marquant est celui du Canal de Panama, zone de commerce stratégique en Amérique. Les ports de Balboa et Cristobal, exploités par le conglomérat hongkongais CK Hutchison, ont été repris par le gouvernement panaméen en raison de litiges sur les concessions. Cette décision visait à garantir la continuité des opérations portuaires et la sécurité des flux commerciaux internationaux. Elle a démontré que la maîtrise des ports est aujourd’hui un enjeu de souveraineté et de contrôle stratégique du commerce mondial.

Ces exemples confirment que la vision marocaine consistant à développer des ports souverains, sûrs et compétitifs était parfaitement juste. Depuis, les ports marocains sont devenus des leviers stratégiques pour le pays, capables de sécuriser les approvisionnements, d’attirer les investissements industriels et de positionner le Maroc dans les chaînes de valeur mondiales.

Une vue d’ensemble

Tanger Med a permis de positionner le Maroc sur l’échiquier maritime mondial, Nador West Med et Dakhla Atlantique viennent compléter ce dispositif, renforçant la souveraineté logistique du Maroc et assurant une couverture géographique étendue sur l’Atlantique et la Méditerranée.

L’ouverture prochaine, prévue au quatrième trimestre 2026, de Nador West Med devrait renforcer cette dynamique. Avec une capacité initiale annoncée de 5,3 millions d’EVP, cette infrastructure complétera l’offre portuaire nationale et marque l’émergence d’un nouveau hub portuaire et industriel. Avec un investissement global public et privé de 51 milliards de dirhams, ce projet combine un port de nouvelle génération et une plateforme industrielle, logistique et énergétique. La première phase portuaire repose sur 13,7 milliards de dirhams d’investissements publics, incluant 5,4 kilomètres de digues, près de 4 kilomètres de quais et quatre postes énergétiques. Le premier terminal à conteneurs, long de 1.520 mètres, offrira une capacité annuelle de 3,5 millions d’EVP dès 2026, tandis que le second terminal de 900 mètres, programmé pour 2027, ajoutera 1,8 million d’EVP. Les concessions portuaires privées, représentant plus de 11 milliards de dirhams, garantissent un niveau d’activité significatif dès le lancement.

Lire aussi : Le nouveau port Nador West Med prêt à entrer en service fin 2026: ce qu’il faut retenir

Nador West Med intègre également un pôle énergétique structurant. Le port accueillera le premier terminal de gaz naturel liquéfié du Maroc, avec une capacité annuelle de 5 milliards de mètres cubes, ainsi qu’un terminal hydrocarbures adossé à une zone de stockage capable de traiter jusqu’à 25 millions de tonnes par an. Ces infrastructures, prévues à partir de 2027, contribueront à sécuriser l’approvisionnement énergétique du pays et à soutenir la transition vers de nouvelles filières énergétiques.

Dans le même esprit, le projet du port Dakhla Atlantique constitue la pierre angulaire de la vision stratégique du roi Mohammed VI. Pensé comme un levier de souveraineté et d’intégration continentale, ce mégaprojet vise à positionner le Sahara comme un point d’ancrage stratégique reliant l’Afrique, l’Europe et les Amériques par l’océan Atlantique. Avec un investissement global de 12,5 milliards de dirhams, le chantier avance à un rythme soutenu. Selon les dernières données communiquées par Nisrine Iouzzi, directrice de l’aménagement du port, «le taux d’avancement global dépasse aujourd’hui 53%, avec l’objectif d’atteindre 70% pour l’ensemble des composantes d’ici la fin de l’année».

L’infrastructure portuaire sera articulée autour de plusieurs bassins spécialisés. Un bassin de commerce inclura un poste pétrolier et permettra l’accueil de navires de fret international. Un bassin dédié à la pêche côtière et hauturière est conçu pour traiter près d’un million de tonnes de produits maritimes annuels, répondant aux besoins d’un secteur clé de la région. Enfin, un bassin de réparation navale et plusieurs ouvrages de connectivité, dont un pont d’accès en mer et une liaison routière de 7 km vers la route nationale n°1, complètent le dispositif.

Les travaux du port Dakhla Atlantique ont atteint un état d'avancement de 53% (S.Bouaamoud/Le360).. le360

Le port devrait entrer en service début 2029, avec une exploitation progressive permettant de capter et de redistribuer les flux commerciaux africains et transatlantiques. En synthèse, le port Dakhla Atlantique se positionne comme une infrastructure souveraine majeure, combinant ambition industrielle, logistique et énergétique, capable de transformer la façade atlantique du Sahara marocain en un hub stratégique à vocation continentale et transatlantique.

Cette approche s’inscrit dans la même logique que celle adoptée plus récemment par l’Europe et d’autres grandes puissances, mais avec l’avantage d’avoir été anticipée depuis plus de vingt ans. La combinaison de la vision royale et d’investissements massifs dans des infrastructures de classe mondiale a permis au Maroc de transformer ses ports en véritables instruments de souveraineté, capables de répondre aux défis économiques et géopolitiques contemporains.

Dans un contexte international où la propriété et la gestion des ports sont devenues des enjeux stratégiques majeurs, Tanger Med, Nador West Med et Dakhla Atlantique offrent aujourd’hui un modèle de planification proactive, où les infrastructures économiques deviennent des leviers de puissance. Les exemples européens et panaméens confirment que cette stratégie n’était pas seulement visionnaire, mais également indispensable dans un monde où le contrôle des ports et des chaînes logistiques devient un enjeu central. Le Maroc apparaît ainsi comme un exemple de réussite dans la transformation d’infrastructures économiques en instruments stratégiques de souveraineté et d’influence.