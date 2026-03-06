Guerre au Moyen-Orient: un possible redéploiement des flux vers Tanger Med, mais pas de congestion en vue

Depuis quelques jours, plusieurs médias, notamment espagnols, évoquent une prétendue congestion inédite du port de Tanger Med, qu’ils relient à une réorientation des routes du commerce mondial provoquée par la guerre au Moyen-Orient.

Certains vont jusqu’à affirmer que le port marocain serait «incapable d’absorber tout le trafic maritime arrivant en raison de la crise du Golfe», évoquant des «dizaines de navires attendant leurs tours pour décharger leur cargaison».

Ces médias attribuent cette situation à une «réorientation mondiale des lignes maritimes», liée aux tensions persistantes dans la région du Golfe Persique et du Détroit d’Ormuz. Pour étayer leurs propos, ils rappellent que plusieurs grandes compagnies maritimes auraient renforcé leur présence sur l’axe Tanger Med afin d’en faire un centre de redistribution des cargaisons vers l’Europe, l’Afrique et les Amériques.

Sur le terrain, cette lecture est formellement démentie. «C’est totalement faux. L’activité se poursuit à un rythme normal et aucun bateau n’est actuellement en rade», nous confie une source opérant au sein du complexe Tanger Med. Selon celle-ci, la saturation du port n’existe que dans l’imaginaire de ces médias qui véhiculent ce genre d’informations «pour des raisons que nous ignorons».

Lire aussi : Trafic conteneurs: Tanger Med relègue Algésiras et Valence et impose un nouveau tempo maritime

Le timing choisi pour diffuser ces informations suscite également des interrogations. L’idée que Tanger Med ne pourrait absorber des flux supplémentaires émerge en effet au tout début de la crise au Moyen-Orient, alors que le port marocain affiche des performances record. En 2025, Tanger Med aurait même traité davantage de trafic que les ports d’Algésiras et de Valence réunis.

Si les tensions au Moyen-Orient pourraient à terme provoquer un redéploiement des routes maritimes internationales, renforçant davantage l’importance stratégique de Tanger Med, il est encore trop tôt pour confirmer une telle hypothèse. «Il faut au moins dix à quinze jours pour vérifier si les flux ont effectivement commencé à se détourner vers Tanger Med», précise un expert maritime.

Néanmoins, Tanger Med dispose de tous les atouts pour consolider sa position et confirmer son rang de premier port à conteneurs en Méditerranée. «Le port de Tanger Med propose pratiquement les mêmes services, que ce soit en matière de transbordement ou d’infrastructures en zones franches. Sa position au cœur des routes maritimes les plus fréquentées lui confère un avantage stratégique. Aujourd’hui, il constitue le premier concurrent du port émirati de Jebel Ali», souligne Rachid Tahri, vice-président de la Fédération du transport et de la logistique à la CGEM.

Pour l’heure, les faits observés sur le terrain ne corroborent donc pas les scénarios alarmistes relayés par certains médias. Tanger Med poursuit ses opérations dans des conditions normales, en attendant de voir si les bouleversements géopolitiques actuels se traduiront à moyen terme par une recomposition durable des routes maritimes mondiales.