Trafic conteneurs: Tanger Med relègue Algésiras et Valence et impose un nouveau tempo maritime

Ce n’est plus un écart conjoncturel. Derrière les chiffres, l’année 2025 entérine un basculement stratégique: Tanger Med n’est plus seulement un hub performant, mais un véritable centre d’ordonnancement des flux conteneurisés en Méditerranée occidentale, avec une masse critique qui le fait changer de catégorie.

Le contraste est saisissant. Là où Port d’Algésiras et Port de Valence totalisent respectivement moins de 5 et 6 millions de conteneurs, Tanger Med franchit, à lui seul, le seuil des 11 millions sur l’exercice 2025, selon son rapport d’activités. Le complexe marocain devance désormais les leaders espagnols non par un simple effet de rattrapage, mais par une trajectoire cumulative portée par la montée en puissance de ses terminaux, la profondeur de ses connexions maritimes et une stabilité de volumes acquise dans un environnement international pourtant défavorable.

Ce différentiel renvoie à une réalité économique plus large: le centre de gravité du transbordement et des échanges conteneurisés s’est déplacé. La Méditerranée ne se structure plus uniquement autour des façades nord-européennes et ibériques; elle s’articule désormais autour d’un hub africain capable d’absorber, de redistribuer et d’optimiser des flux à l’échelle intercontinentale.

La supériorité volumique de Tanger Med est indissociable de son modèle. Le port combine une connectivité maritime dense, une cadence opérationnelle élevée et une intégration logistique qui réduit les frictions. Un triptyque qui lui permet d’absorber des volumes massifs de transbordement tout en soutenant les besoins des chaînes de valeur industrielles adossées à son hinterland.

À l’inverse, les ports espagnols demeurent fortement exposés aux arbitrages des alliances maritimes, aux contraintes foncières et à la saturation progressive des infrastructures.

Le contraste de volumes observé en 2025 révèle nettement ces limites structurelles, sans remettre en cause leur rôle régional, mais en soulignant l’écart de catégorie dans lequel évolue désormais Tanger Med.

La lecture économique du chiffre va au-delà du classement. En doublant Algésiras et Valence, Tanger Med consolide son rôle de hub euro-africain au sens plein: plateforme de transit entre l’Europe, l’Afrique et les grandes routes Est-Ouest, point d’ancrage logistique pour l’industrie exportatrice marocaine et relais stratégique pour les flux à destination du continent africain. Cette centralité repose sur une articulation fine entre le maritime et le terrestre, entre le port et les zones industrielles, entre la logistique et la production. En plus elle confère au Maroc un avantage compétitif durable, en faisant du port non seulement un lieu de passage, mais un instrument de création de valeur et de souveraineté logistique.

En doublant les ports espagnols d’Algésiras et de Valence, Tanger Med impose une nouvelle référence, autour de laquelle s’organise désormais une part décisive du commerce maritime méditerranéen.