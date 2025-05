Baleària ajoute un nouveau fast ferry sur la ligne Tanger Ville-Tarifa afin d’augmenter les connexions entre le Maroc et l’Espagne

La compagnie maritime espagnole Baleària prévoit d’ajouter un deuxième navire sur la ligne Tanger Ville- Tarifa à partir de ce vendredi 23 mai à 11h00 depuis le port de Cadix. La compagnie, qui a commencé à exploiter cette ligne le 8 mai dernier, augmentera le nombre de départs quotidiens de quatre à six dans chaque direction grâce à l’introduction du fast ferry Jaume I, un navire à grande vitesse pouvant accueillir plus de 600 passagers et 150 véhicules.

En outre, la compagnie ajoutera progressivement d’autres fréquences au cours des prochaines semaines jusqu’à atteindre entre huit et douze départs par jour, en fonction de la demande et du volume de passagers.

«Nous avons commencé à opérer sur cette ligne avec beaucoup d’enthousiasme et un véritable sens des responsabilités. Il s’agit d’une liaison importante pour nos clients, pour les Marocains et pour tous les touristes qui visitent le pays, en particulier la ville de Tanger. Nous nous engageons à offrir un service confortable et ponctuel à toutes ceux qui font confiance à Baleària», souligne également Bassoul, qui évoque par ailleurs les investissements importants prévus par la compagnie pour cette ligne.

Le fast ferry Jaume I.

Baleària assure la liaison entre le Royaume du Maroc et l’Espagne depuis plus de vingt ans. La nouvelle ligne entre la ville de Tanger et Tarifa est la quatrième ligne opérée par la compagnie entre les deux pays, s’ajoutant à celles reliant Tanger Med à Algésiras et Motril, ainsi que Nador à Almería.

Un corridor vert

Baleària a remporté l’appel d’offres pour exploiter la ligne Tarifa – Tanger Ville dans le cadre d’une concession de quinze ans, c’est-à-dire de 2025 à 2040. «En contrepartie, nous nous sommes engagés à intégrer deux nouveaux navires de 800 places, qui seront construits dans un chantier naval espagnol. Il s’agira de ferries électriques très innovants, encore inexistants sur le marché, qui permettront une traversée 100 % électrique», précise Bassoul.

«Cette liaison deviendra ainsi le premier corridor vert entre l’Afrique et l’Europe. Nous sommes très fiers d’être les pionniers dans ce domaine. Nous espérons qu’une fois le service lancé, tous ceux qui voyageront avec nous profiteront d’une traversée sans bruit, sans vibrations et sans fumée», conclut-il.

