Transport maritime: la compagnie espagnole Baleària inaugurera sa liaison Tarifa-Tanger Ville en mai

La compagnie maritime espagnole Baleària commencera à exploiter la liaison Tarifa-Tanger Ville la deuxième semaine de mai. La compagnie maritime, qui mettra en vente les billets la semaine prochaine, effectuera initialement quatre traversées par jour depuis chaque port. Ce nombre augmentera progressivement avec l’arrivée de la haute saison, avec des départs dès le matin et jusqu’en soirée. Baleària a remporté l’appel d’offres en décembre dernier pour cette nouvelle ligne, ce qui élargit sa présence dans le détroit de Gibraltar et constitue sa quatrième liaison entre l’Espagne et le Royaume du Maroc.

Le directeur général de Baleària, Georges Bassoul, a salué le début de l’activité commerciale sur cette nouvelle ligne, en soulignant «l’enthousiasme et l’ambition d’offrir la qualité, la fiabilité et le confort de nos services aux passagers».

Baleària opérera cette traversée d’une heure avec des navires à grande vitesse, entièrement rénovés pour offrir un confort accru aux passagers. Parmi les services à bord figurent un bar-cafétéria, une aire de jeux pour enfants, des installations pour les animaux de compagnie et une boutique de souvenirs, entre autres.

La compagnie proposera également des forfaits d’excursions d’un ou deux jours à Tanger, permettant aux passagers de découvrir le patrimoine culturel, historique et gastronomique de la ville, accompagnés d’un guide local.

Deux ferries rapides 100% électriques à zéro émission en construction

Pour cette nouvelle liaison, Baleària construira deux ferries rapides 100% électriques à zéro émission, qui feront de cette ligne le premier corridor vert entre l’Espagne et le Royaume du Maroc. Ces deux catamarans jumeaux seront construits aux chantiers navals Armon de Gijón et devraient être opérationnels en 2027. Chaque navire disposera d’une puissance électrique de 16 MW, grâce à quatre propulseurs électriques alimentés par des batteries d’une capacité de 11.500 kWh, leur permettant de parcourir toute la traversée (18 milles) en propulsion électrique sans émissions. Chaque navire sera également équipé de quatre générateurs de secours à combustion diesel, d’une puissance totale de 11 200 kW, en cas de besoin.

La recharge complète des batteries des ferries rapides devra s’effectuer durant l’escale d’une heure dans chaque port. Pour cela, des batteries de 8 MWh bruts seront installées dans les deux ports, en complément de l’alimentation électrique terrestre. La recharge se fera au moyen de deux bras robotiques autonomes innovants installés dans chaque port, qui se connecteront au navire via une connexion OPS.

Baleària au Royaume du Maroc

Il convient de rappeler que Baleària opère au Royaume du Maroc depuis 2003, année où elle a commencé à relier Algésiras à la ville de Tanger. Plus tard, en 2017, elle a ouvert une ligne en mer d’Alborán entre Nador et Almería, et fin 2022, elle a lancé un service quotidien entre Tanger Med et Motril. En 2024, la compagnie a transporté un million de passagers sur ses trois lignes avec le Maroc, soit près de 20% du trafic total de passagers de Baleària.