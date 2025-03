Tanger Med 100 % vert: un modèle pour le transport maritime durable

Le complexe portuaire de Tanger Med franchit une étape majeure dans sa transition énergétique en visant la neutralité carbone d’ici 2030. Dès le 1ᵉʳ janvier 2025, le port a atteint un jalon décisif en assurant un approvisionnement électrique entièrement issu de sources renouvelables. Cette avancée stratégique marque un tournant dans sa politique énergétique, qui ambitionne de concilier performance logistique et respect des engagements environnementaux internationaux.

Depuis 2022, Tanger Med déploie une feuille de route dédiée à la décarbonation de ses activités. Ce plan repose sur des investissements conséquents, estimés à 2 milliards de dirhams, visant à garantir une couverture énergétique totalement verte. L’objectif est d’assurer un approvisionnement électrique durable et de promouvoir l’auto-production d’énergie renouvelable afin de réduire l’empreinte carbone de l’ensemble du complexe portuaire.

Pour concrétiser cette vision, Tanger Med adopte une double approche. La première repose sur l’approvisionnement en électricité verte. Depuis le 1ᵉʳ janvier 2025, le port fonctionne exclusivement avec une énergie d’origine renouvelable. Cette électricité propre permet notamment d’alimenter les navires à quai via l’infrastructure Onshore Power Supply (OPS), initialement déployée au terminal à conteneurs TC4 et dont le déploiement sera progressivement étendu à l’ensemble des quais.

La seconde consiste dans le développement de solutions d’auto-alimentation. Dans le cadre de ses projets innovants, Tanger Med investit dans des infrastructures de production d’énergie renouvelable. Parmi elles, une centrale photovoltaïque flottante d’une puissance de 13 MW est en cours de développement et devrait entrer en service en 2025. Cette initiative illustre la volonté du port de diversifier ses sources énergétiques et d’optimiser son autonomie énergétique.

L’adoption de l’OPS constitue une avancée majeure dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Cette technologie permet aux navires d’éteindre leurs moteurs thermiques durant leur escale et de se connecter directement à l’électricité verte fournie par le port. En éliminant les émissions polluantes des moteurs auxiliaires des navires, Tanger Med réduit de manière significative son empreinte carbone, tout en améliorant la qualité de l’air pour les travailleurs portuaires et les habitants de la région.

En décembre 2024, Tanger Med a obtenu la certification ISO 50001, reconnaissant ses efforts en matière d’efficacité énergétique et de gestion responsable des ressources. Cette distinction s’inscrit dans une dynamique d’excellence opérationnelle et positionne Tanger Med comme un leader en matière d’infrastructures portuaires durables.

Grâce à ces initiatives, le port renforce son attractivité auprès des grands armateurs, des logisticiens et des industriels, de plus en plus enclins à privilégier des ports respectueux des engagements environnementaux. Ces efforts s’alignent également avec les objectifs de neutralité carbone fixés par l’Organisation Maritime Internationale (OMI) pour l’ensemble du secteur portuaire et maritime d’ici 2050.

Avec ses engagements et ses réalisations, Tanger Med se positionne comme un modèle de transition énergétique dans le secteur maritime. En combinant innovations technologiques, investissements stratégiques et engagement environnemental, le port démontre qu’il est possible d’allier performance économique et responsabilité écologique.