Ports à conteneurs: Tanger Med se hisse au 17ème rang mondial

Tanger Med confirme la suprématie portuaire du Maroc en Afrique et en Méditerranée et poursuit son ascension dans le classement des plus grands ports à conteneurs du monde, publié par Alphaliner.

Dans ce ranking qui liste 30 complexes portuaires à travers le monde, le port marocain a grimpé de deux places, se hissant au 17ème rang mondial, avec un total de 10,24 millions de conteneurs EVP traités en 2024, contre 8,61 millions de conteneurs EVP une année auparavant.

Top 30 des plus grands ports à conteneurs du monde

Rang Port Trafic (en millions d’EVP) 1 Shanghai 51,5 2 Singapore 41,1 3 Ningbo-Zhoushan 39,3 4 Shenzhen 33,3 5 Qingdao 30,8 6 Guangzhou 26,4 7 Busan 24,4 8 Tianjin 23,2 9 LA/LB 19,9 10 Dubai 15,5 11 Port Kelang 14,6 12 Rotterdam 13,8 13 Hong Kong 13,6 14 Antwerp-Bruges 13,5 15 Xiamen 12,2 16 Tanjung Pelepas 12,2 17 Tanger Med 10,2 18 Laem Chabang 9,5 19 Kaohsiung 9,2 20 Beibu Gulf 9 21 NY/NJ 8,6 22 Ho Chi Minh City 8,3 23 Mundra 8,2 24 Hamburg 7,8 25 Colombo 7,7 26 Nhava Sheva 7 27 Jakarta 6,7 28 Rizhao 6,7 29 Lianyungang 6,6 30 Yingkou 5,5

Source: Alphaliner

Le port tangérois fait mieux que le port de Hamburg (24ème avec 7,82 millions de conteneurs EVP) ou encore celui de Jakarta (27ème avec 6,75 millions de conteneurs EVP).

Le classement Alphaliner est dominé par le port de Shanghai (51,5 millions de conteneurs EVP), suivi de Singapore (41,12 millions), Ningbo-Zhoushan (39,3 millions), Shenzhen (33,39 millions). Le port de Dubai est classé 10ème (15,53 millions) faisant mieux que Rotterdam (12ème avec 13,82 millions).

Lire aussi : Le port Tanger Med franchit le cap de 10 millions de conteneurs traités en 2024 et confirme son leadership méditerranéen

Pour rappel, le complexe portuaire Tanger Med a traité 10.241.392 conteneurs EVP en 2024, en croissance de 18,8% par rapport à 2023. Dans un communiqué, Tanger Med Port Authority (TMPA) avait indiqué que ce résultat avait été obtenu grâce au renforcement de certaines installations, à la mise en service de nouveaux équipements et à l’optimisation des escales maritimes permettant de réduire les temps d’attente et de manœuvre.