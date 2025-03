Pôle industriel du Groupe Tanger Med: un volume d’affaires de 174 milliards de dirhams en 2024

En 2024, la plateforme industrielle de Tanger Med a attiré un investissement total de 10,06 milliards de dirhams et la création d’un cumul de 14.034 nouveaux emplois.

Le volume d’affaires généré par les zones d’activité de Tanger Med a atteint 174 milliards de dirhams, ce qui représente une progression significative de 12,3% par rapport à l’année précédente. Cette croissance s’est reflétée dans différentes branches sectorielles:

• 117 milliards de dirhams pour le secteur de l’automobile, en hausse de 10,38% par rapport à 2023.

• 10 milliards de dirhams pour les autres secteurs industriels, notamment le textile et l’aéronautique, en baisse de 11,11% par rapport à 2023.

• 46 milliards de dirhams pour le secteur de la logistique, soit une augmentation de 15% par rapport à 2023.





Par ailleurs, 95 nouveaux projets industriels représentant un investissement privé de 3,63 milliards de dirhams et créant 11.239 nouveaux emplois ont été confirmés à Tanger Med Zones en 2024. Parmi les acteurs majeurs installés, figurent l’allemand Dachser, spécialisé dans le transport et la logistique, le polonais SFC Solutions, spécialisé dans la production d’éléments d’étanchéité pour le secteur automobile, ainsi que le groupe américain TI Automotive spécialisé dans la production des systèmes d’alimentation moteur et de transport de fluides.

Notons que les équipementiers turque Orhan, producteur de pièces automobiles, et américain APTIV, spécialisé dans le câblage automobile ont consolidé leur présence à travers de nouvelles extensions industrielles.

Lire aussi : Le port Tanger Med franchit le cap de 10 millions de conteneurs traités en 2024 et confirme son leadership méditerranéen

La Zone Tanger Tech, développée sur une superficie de 87 hectares, a quant à elle accueilli en 2024 quatre nouveaux acteurs, représentant un investissement total de 6,43 milliards de dirhams, outre la création de 2.795 emplois. Parmi eux, le groupe chinois BTR New Material, leader mondial dans la production simultanée d’anodes et de cathodes pour batteries lithium-ion.

Les zones d’activités de Tanger Med englobent les zones portées par Tanger Med Zones, filiale du Groupe Tanger Med, et la nouvelle cité Mohammed VI Tanger Tech, portée par la société SATT, fruit d’un partenariat entre Bank of Africa (BMCE), le Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, le Groupe Tanger Med et la société chinoise CCCC-CRBC. Ces zones sont développées à date sur une empreinte de 3000 ha, accueillant plus de 1.400 entreprises et créant près de 130.000 emplois dans plus de 10 secteurs: automobile, aéronautique, textile, santé, agroalimentaire, électronique, énergies renouvelables, emballage, services, et logistique.