Classement 2024: comment Tanger Med creuse l’écart avec les ports espagnols

Les chiffres sont sans appel: Tanger Med dépasse à lui seul les performances cumulées des ports espagnols de Valence (5,47 millions d’EVP) et d’Algésiras (4,70 millions d’EVP) durant l’année 2024. Une domination qui souligne l’efficacité redoutable du port marocain face à des infrastructures ibériques robustes. Mais pendant que les terminaux espagnols peinent à suivre le rythme, Tanger Med s’impose comme le pivot central du commerce entre l’Europe, l’Afrique et l’Asie.

Tanger Med surclasse désormais les deux principaux ports espagnols réunis et s’impose comme un acteur incontournable du commerce maritime mondial. Avec un bond à la 17ème place mondiale dans le classement Alphaliner 2024 -un ranking des 30 plus importants ports à conteneurs dans le monde- et un record de 10,24 millions de conteneurs EVP traités, le géant marocain distance largement ses voisins ibériques, sortis du top 20 mondial et relégués au second plan.

Grâce à des équipements de pointe, une gestion logistique ultra-efficace et une réduction drastique des délais d’attente, Tanger Med attire les plus grands armateurs mondiaux. Preuve de cette attractivité: Maersk, géant danois du transport maritime, a récemment décidé de renforcer ses opérations à Tanger Med, au détriment d’Algésiras.

Si Algésiras ou encore Valence bénéficient aussi d’un emplacement stratégique, ils ne peuvent rivaliser avec la performance de Tanger Med. Là où les ports espagnols stagnent, le marocain déploie des capacités de traitement hors normes et propose une connectivité exceptionnelle. Relié à 180 ports dans 70 pays, Tanger Med garantit aux armateurs une fluidité importante doublée d’une excellente productivité opérationnelle qui lui permet d’accueillir les plus grands navires au monde grâce à des terminaux adaptés, un critère décisif pour des entreprises comme Maersk.

Le Top 20 mondial des ports à conteneurs les plus performants de l'année 2024.

S’y ajoutent un écosystème industriel dynamique regroupant plus de 1.400 entreprises majeures (Renault, industries aéronautique, automobile et textile), une main-d’œuvre qualifiée et des coûts compétitifs. Les services portuaires proposés dans ce complexe affichent des tarifs souvent inférieurs à ceux d’autres ports concurrents, les Espagnols en premier.