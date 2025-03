Loubna Ghaleb, membre du directoire du Groupe Tanger Med, reçoit le 10ème prix annuel du «Gender Leadership Award» de la Banque mondiale

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Loubna Ghaleb, membre du directoire du Groupe Tanger Med, a été honorée par le prestigieux «MIGA Gender Leadership Award». Décerné par la l’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA) et la Banque mondiale, ce prix distingue des femmes dirigeantes de haut niveau pour leur engagement en faveur de l’égalité des genres au sein des entreprises.

Ingénieure de formation, Loubna Ghaleb a rejoint Tanger Med en 2005 après un passage au ministère de l’Équipement. Elle a ainsi fait partie des premières équipes ayant contribué à faire du complexe portuaire une plateforme logistique et industrielle de classe mondiale.

«Mon intérêt pour le secteur des infrastructures et de la logistique remonte à mes études d’ingénieur en travaux publics. J’ai toujours été attirée par les grands projets d’infrastructure, leur montage, leur structuration et leur impact sur le développement économique. Travailler dans la logistique et les infrastructures permet de relever des défis passionnants et participer activement à la transformation du pays. C’est cette dynamique qui m’a motivée et continue de me motiver à évoluer dans ce domaine», indique Loubna Ghaleb.

Pour Loubna Ghaleb, être une femme aujourd’hui signifie porter la force de l’Histoire tout en embrassant l’esprit de renouveau: «Le Maroc a réalisé des progrès remarquables en matière d’égalité des chances, d’autonomisation des femmes et de reconnaissance de leur rôle dans tous les secteurs. Ces avancées ne sont pas simplement des étapes franchies, mais le fruit d’un engagement inébranlable, d’une volonté politique affirmée et de la détermination de femmes qui ont su briser les barrières et exceller dans leurs domaines.»

«À Tanger Med, j’ai eu le privilège d’être témoin et de contribuer à ce parcours d’inclusion et de valorisation des talents féminins. Notre engagement en faveur de la parité ne se limite pas à un simple slogan, c’est une réalité que nous poursuivons activement avec des objectifs clairs et mesurables. L’année dernière, nous avons atteint presque la parité dans nos recrutements, passant de 30% à plus de 50% au sein du groupe. Aujourd’hui, 30% des membres du conseil d’administration de Tanger Med sont des femmes, avec l’objectif de porter ce chiffre à 40% d’ici 2027. Ce n’est pas seulement un objectif, c’est un engagement ferme», poursuit-elle.

Parité et excellence: le pari gagnant de Tanger Med

Aujourd’hui, les femmes du groupe Tanger Med occupent des postes clés dans des domaines hautement spécialisés, tels que les opérations maritimes et portuaires, la coordination des flux de fret, la technologie et l’ingénierie. «Cet engagement nous pousse à surmonter les défis, visibles et invisibles, qui limitent encore l’accès des femmes aux postes de leadership. Bien que nous ayons réalisé des avancées significatives, il reste encore du travail à accomplir pour garantir à chaque femme la liberté et l’opportunité de réaliser pleinement son potentiel. Recevoir ce prix aujourd’hui est non seulement une reconnaissance du chemin parcouru, mais aussi un appel à poursuivre nos efforts. Chaque femme qui réussit inspire d’autres femmes à croire en elles, à viser plus haut et à bâtir un avenir meilleur», fait savoir Loubna Ghaleb.

Occupant successivement des postes stratégiques, de responsable des concessions et partenariats à directrice de la stratégie et du développement, Loubna Ghaleb est membre du directoire du Groupe depuis 2020. Son expertise a été déterminante dans plusieurs projets, tels que la mise en concession des terminaux portuaires avec des acteurs majeurs comme APM Terminals & Maersk, CMA CGM et Hapag Lloyd, ainsi que dans l’implantation de l’usine Renault à Tanger. Elle a également orchestré d’importantes opérations financières et stratégiques, notamment la prise de contrôle de Marsa Maroc.