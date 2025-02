CMA CGM, MSC: les géants du transport maritime pour Nador West Med

Marsa Maroc accélère le développement du port de Nador West Med (NWM) grâce à des alliances stratégiques avec deux des plus grands armateurs mondiaux le groupe MSC, leader du secteur, et CMA CGM, troisième acteur mondial du transport maritime.

Ces collaborations, indique le magazine Finances News Hebdo, visent à positionner rapidement NWM comme un hub majeur du transbordement en Méditerranée, à l’image du succès de Tanger Med.

Forte de son expertise dans la gestion portuaire, Marsa Maroc applique la recette gagnante qui a fait ses preuves à Tanger Med, où sa filiale Tanger Alliance avait atteint la rentabilité et sa pleine capacité de traitement bien plus tôt que prévu, écrit-on.

L’exploit du terminal TC3, qui a atteint 1,5 million d’EVP en seulement trois ans, illustre cette stratégie performante.

Nador West Med se positionne comme un levier-clé pour le commerce maritime international.

Doté d’infrastructures modernes dédiées au transbordement des conteneurs, à la gestion des hydrocarbures et au traitement des flux de marchandises, il bénéficie d’un emplacement stratégique sur les grandes routes maritimes mondiales.

En juin 2024, Marsa Maroc a obtenu une concession de 25 ans pour exploiter le terminal à conteneurs Est du port de Nador West Med.

Ce terminal disposera de 1.520 mètres de quai, d’une profondeur de 18 mètres et de 70 hectares de terre-pleins.

À pleine capacité, il pourra traiter 3,4 millions d’EVP par an et sera équipé de 15 portiques de quai (STS) et de 45 portiques de parc (RTG) de dernière génération.

La mise en service de la première phase est prévue pour 2027, avec un investissement estimé à 200 millions d’euros.

En consolidant sa présence sur ce marché avec des partenaires de renom, Marsa Maroc affirme son rôle moteur dans le développement portuaire national.

Déjà implanté avec succès à Tanger Med aux côtés de Hapag Lloyd et Eurogate, l’opérateur poursuit son expansion à l’échelle nationale et internationale, contribuant ainsi à renforcer la compétitivité logistique du Maroc.

Avec Nador West Med, le Royaume disposera de deux hubs portuaires d’envergure en Méditerranée, augmentant ainsi son attractivité et son intégration aux échanges commerciaux mondiaux.

D’autres projets stratégiques, tels que l’extension des ports de Safi et Dakhla Atlantique, viennent compléter cette dynamique, en accord avec les Hautes Orientations Royales visant à renforcer la vocation maritime du pays.