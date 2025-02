Nador West Med: Marsa Maroc s’associe à une filiale du géant MSC pour la gestion d’un terminal à conteneurs

Marsa Maroc et TIL (filiale de MSC) s’associent pour l’exploitation d’un terminal à conteneurs à Nador West Med. À l’issue de la finalisation de l’accord, soumise à l’approbation des autorités compétentes, la structure de l’actionnariat de la filiale concessionnaire du terminal se composerait de TIL, détenant 50% moins une action et de Marsa Maroc, possédant 50% plus une action du capital social et des droits de vote, souligne Marsa Maroc dans un communiqué.

Pour rappel, Marsa Maroc a signé en juin 2024 la convention de concession d’un terminal à conteneurs à Nador West Med. Ce terminal, doté de 1.520 mètres linéaires de quai, d’une profondeur de 18 mètres et de 70 hectares de terre-pleins, offrira à pleine capacité 3,4 millions d’EVP. La mise en service de la première phase de ce nouveau terminal est prévue début 2027.

Marsa Maroc poursuit avec succès la mise en œuvre de son ambitieux plan stratégique à horizon 2030. Ce partenariat avec le Groupe MSC, premier armateur mondial, illustre la capacité de Marsa Maroc à associer des partenaires de renommée internationale à ses projets de développement.