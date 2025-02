Port Tanger Med: saisie de 64.080 comprimés psychotropes, 3 suspects arrêtés

Tard dans la nuit du dimanche 16 février, les services de la Sûreté nationale opérant au port Tanger Med sont parvenus à déjouer une tentative de trafic de comprimés psychotropes et à arrêter trois personnes soupçonnées d’être impliquées dans un réseau de trafic international de drogue et de contrebande de produits psychotropes.

Les suspects, un couple et leur fils, âgés de 22 à 54 ans, ont été arrêtés immédiatement après leur arrivée à bord d’un bateau de croisière en provenance d’un port européen. Les opérations de contrôle aux frontières et de fouille ont permis de découvrir dans la camionnette qu’ils empruntaient pas moins de 64.080 comprimés psychotropes, dont 50.880 unités de type «Rivotril» et 13.200 unités de type «Trankimazin».

#مكافحة_التهريب_الدولي_للمخدرات

ميناء طنجة المدينة.. إحباط محاولة لتهريب 64080 قرص طبي مخدر في عملية أمنية مكنت من توقيف ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة، مباشرة بعد وصولهم على متن رحلة بحرية قادمة من أحد الموانئ الأوروبية. pic.twitter.com/npSxV3WPro — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) February 17, 2025

Les suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée par le département de la police judiciaire de Tanger, sous la supervision du parquet compétent, afin de faire la lumière sur les circonstances de cette affaire et de déterminer ses extensions éventuelles.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par les services de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans la lutte contre le trafic international de drogues et de psychotropes.