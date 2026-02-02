Trafic en hausse de 13,3%, Tanger Med consolide son rôle de hub euro-africain

Les chiffres publiés par le rapport d’activité font apparaitre le complexe portuaire comme un révélateur des recompositions à l’œuvre dans les chaînes de valeur mondiales, compris comme une montée en puissance des méga-navires, d’ajustements cycliques de l’industrie automobile et de réallocation progressive des flux énergétiques.

Ainsi, l’année 2025 marque d’abord un nouveau palier pour l’activité conteneurisée. Les quatre terminaux de Tanger Med ont traité exactement 11.106.164 EVP (Equivalent Vingt Pieds), soit une progression annuelle de 8,4%, tirée notamment par la mise en service de l’extension du terminal TC4 exploité par APM Terminals. Cette dynamique confirme le rôle central du hub marocain dans les réseaux de transbordement reliant l’Europe, l’Afrique de l’Ouest et les grandes routes Est-Ouest.

Dans cette performance, perçue comme un signe de stabilité stratégique, la hausse des volumes, portés à 161 millions de tonnes, s’explique aussi par la forte expansion du vrac liquide, souligne le rapport. Avec 8.641.481 tonnes, ce segment enregistre une hausse annuelle de 13%, principalement portée par les flux d’hydrocarbures. À l’inverse, le document renseigne que le vrac solide recule à 522.493 tonnes, en baisse de 11%, un repli directement lié au décalage de certaines importations céréalières par rapport à l’exercice précédent.

Cette dissymétrie, entre les segments illustre la sensibilité du trafic portuaire aux arbitrages conjoncturels des marchés internationaux des matières premières, mais aussi à la structure de la demande intérieure, souligne le rapport.

Au-delà des volumes maritimes, Tanger Med demeure un maillon essentiel de l’économie réelle marocaine. L’activité camions atteint 535.203 unités en 2025, en hausse de 3,6% sur un an, performance maintenue dans un contexte de tension géopolitique où Tanger Med a su maintenir le cap. Cette progression est cependant soutenue par les exportations de produits industriels, en augmentation de 4,8%, et par celles de l’agro-alimentaire, en hausse de 4,3%, confirmant la fonction logistique du port comme interface directe entre le tissu productif national et les marchés extérieurs.

Lire aussi : Tanger Med propulse le Maroc au rang de hub maritime mondial

La dimension humaine du trafic affiche elle aussi une croissance continue, rappelle le rapport, car le port a accueilli 3.220.422 passagers et 895.341 véhicules en 2025, soit des augmentations respectives de 5,7% et 5%. La campagne Marhaba s’est déroulée dans des conditions qualifiées d’optimales, notamment grâce à la généralisation du système de billet ferme, destiné à mieux synchroniser les flux avec les capacités réelles des flottes maritimes.

Dans un contexte d’ajustement conjoncturel, le segment automobile demeure orienté à la baisse: le trafic de véhicules recule de 12% en 2025, à 526.862 unités. Ce total se répartit entre 327.569 véhicules exportés depuis les usines Renault de Melloussa et de la SOMACA à Casablanca, 126.874 véhicules provenant du site Stellantis de Kénitra, ainsi que 39.751 unités en transbordement. Toutefois, cette contraction ne traduit pas une rupture structurelle, mais plutôt des ajustements de production alignés sur l’évolution de la demande internationale et sur la reconfiguration en cours des flux automobiles mondiaux. Elle rappelle néanmoins la dépendance partielle de l’activité portuaire aux cycles sectoriels de l’industrie manufacturière.

Autre évolution significative, le nombre total d’escales recule à 16.686 mouvements, soit une baisse annuelle de 4,5%. Cette diminution s’explique principalement par des changements dans le segment Ro-Pax, avec le remplacement de certains navires par des unités de plus grande capacité.

Bilan d'activité Tanger Med en 2025

Dans le même temps, le rapport souligne que Tanger Med a accueilli 1.319 méga-navires de plus de 290 mètres, en hausse de 8,4% sur un an. Cette montée en gamme du trafic maritime reflète les stratégies d’optimisation des armateurs, mais aussi la capacité du complexe portuaire à absorber des volumes croissants avec un nombre réduit d’escales, améliorant ainsi l’efficacité opérationnelle globale.

Les résultats de 2025 confirment la solidité des infrastructures et de l’écosystème opérationnel de Tanger Med, dont la performance s’inscrit à contre-courant de certaines tensions observées sur le commerce maritime mondial. Ainsi, la progression simultanée des tonnages, du trafic conteneurisé et des flux énergétiques renforcent son positionnement comme plateforme de référence en Méditerranée et en Afrique, une trajectoire qui a su résister à des variables exogènes contenus dans plusieurs paramètres notamment l’évolution de la demande industrielle européenne, la volatilité des marchés énergétiques, l’arbitrages logistiques des grands armateurs et les cycles de production des filières exportatrices.