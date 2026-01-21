Suspension des liaisons maritimes entre Tarifa et Tanger en raison des intempéries

Toutes les traversées prévues à partir de cette heure ont été annulées, la seule liaison assurée dans la matinée étant celle programmée à 9h00, précise la même source. Au total, neuf départs opérés par les compagnies Balearia et AML ont été suspendus entre 10h00 et 21h00, rendant la liaison Tarifa–Tanger inopérante durant toute la journée.

Par ailleurs, la liaison maritime entre le port d’Algésiras et Tanger Med reste assurée, même si les passagers sont invités à suivre attentivement les informations communiquées par l’APBA en raison de possibles perturbations.

L’Agence météorologique espagnole (Aemet) maintient ce mercredi l’alerte jaune aux précipitations dans la région. Des pluies d’une intensité de 15 mm par heure sont attendues, avec un cumul pouvant atteindre 40 mm sur une période de 12 heures. La vigilance restera en vigueur de 15h00 jusqu’à minuit.