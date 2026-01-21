Economie

Suspension des liaisons maritimes entre Tarifa et Tanger en raison des intempéries

Arrivée au Maroc d'un ferry en provenance d'Espagne après la réouverture des liaisons maritimes entre les deux pays. 

Un ferry assurant la liaison maritime entre le Maroc et l'Espagne. . AFP

Les liaisons maritimes entre les ports de Tarifa et de Tanger-Ville ont été suspendues ce mercredi, dès 10h00, en raison des conditions météorologiques défavorables dans le détroit de Gibraltar. Les autorités portuaires de la baie d’Algésiras (APBA) justifient cette décision par de fortes précipitations et des vents violents qui rendent la navigation périlleuse.

Par La Rédaction
Le 21/01/2026 à 12h32

Toutes les traversées prévues à partir de cette heure ont été annulées, la seule liaison assurée dans la matinée étant celle programmée à 9h00, précise la même source. Au total, neuf départs opérés par les compagnies Balearia et AML ont été suspendus entre 10h00 et 21h00, rendant la liaison Tarifa–Tanger inopérante durant toute la journée.

Par ailleurs, la liaison maritime entre le port d’Algésiras et Tanger Med reste assurée, même si les passagers sont invités à suivre attentivement les informations communiquées par l’APBA en raison de possibles perturbations.

L’Agence météorologique espagnole (Aemet) maintient ce mercredi l’alerte jaune aux précipitations dans la région. Des pluies d’une intensité de 15 mm par heure sont attendues, avec un cumul pouvant atteindre 40 mm sur une période de 12 heures. La vigilance restera en vigueur de 15h00 jusqu’à minuit.

#intempéries#liaisons maritimes#Détroit#Transport maritime

Revues de presse

