Intempéries: les recommandations d’Autoroutes du Maroc

Dans un bulletin d’alerte actualisé publié ce vendredi 2 janvier, la Direction générale de la météorologie a annoncé des rafales de vent de niveau orange ainsi que de fortes précipitations classées en vigilance rouge, notamment sur les reliefs. En réaction, la Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM) appelle les automobilistes à redoubler de vigilance et à bien préparer leurs déplacements.

Les axes autoroutiers Casablanca–Agadir, Berrechid–Khouribga, Rabat–Safi ainsi que Taza–Oujda sont particulièrement concernés par ces conditions météorologiques défavorables. ADM recommande aux usagers de s’informer en temps réel sur l’état du trafic avant tout déplacement et d’adapter leur conduite en conséquence, notamment en réduisant leur vitesse et en respectant scrupuleusement les consignes de sécurité.

Lire aussi : Météo agitée: pluies, rafales de vent et refroidissement au programme à partir de ce vendredi

Pour accompagner les usagers, la société met à disposition son centre d’appel accessible via le numéro 5050, ainsi que l’application mobile ADM Trafic, permettant de suivre l’évolution des conditions de circulation sur l’ensemble du réseau autoroutier.

ADM affirme être en mode vigilance totale, avec une mobilisation renforcée de ses équipes et de ses partenaires afin d’assurer la sécurité, l’assistance et la fluidité du trafic durant toute la période d’alerte.