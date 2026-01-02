Société

Intempéries au Maroc: le ministère de l’Intérieur appelle à une vigilance accrue

Des pluies fortes à très fortes sont prévues sur le Royaume. (Photo d'illustration)

Sur la base des bulletins d’alerte météorologique actualisés de la Direction générale de la météorologie, le ministère de l’Intérieur a appelé les habitants et les usagers de la route à la vigilance et les a exhortés à reporter tout déplacement non indispensable jusqu’à l’amélioration des conditions météorologiques.

Par La Rédaction
Le 02/01/2026 à 12h10

Le Maroc s’apprête à faire face, à partir de ce vendredi, à une dégradation notable des conditions météorologiques. D’après les bulletins d’alerte actualisés émis par la Direction générale de la météorologie, plusieurs régions du Royaume seront concernées par une situation d’instabilité, marquée par des pluies parfois fortes à très fortes, des averses orageuses intenses, ainsi que des rafales de vent soutenues.

Dans ce contexte, le ministère de l’Intérieur a appelé à la vigilance et recommandé d’éviter toute prise de risque, en particulier le franchissement des routes susceptibles d’être inondées ainsi que des oueds et zones basses exposés aux crues soudaines. Le ministère met également en garde contre tout comportement imprudent susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes, des biens et des infrastructures.

Il insiste, par ailleurs, sur la nécessité de se conformer strictement aux consignes et orientations émises par les autorités publiques et les équipes d’intervention, tout en appelant à reporter les déplacements et voyages non indispensables, en particulier dans les zones directement concernées par ces perturbations météorologiques.

Safi: état de préparation maximal des autorités face aux intempéries

Parallèlement, les autorités locales, en coordination étroite avec les différents services et secteurs concernés, ont déployé une série de mesures préventives et anticipatives afin de faire face aux effets potentiels de ces intempéries.

Ces actions ont porté notamment sur le nettoyage et l’entretien des réseaux et canaux d’assainissement, le curage des cours d’eau et des zones sensibles, ainsi que le traitement des points noirs exposés à l’accumulation des eaux.

D’importants moyens humains et logistiques ont également été mobilisés et placés en état d’alerte, afin d’assurer une intervention rapide, de fournir l’assistance nécessaire en cas d’urgence et de garantir la protection des citoyens et de leurs biens.

Le ministère de l’Intérieur a renouvelé son appel à la vigilance et à la responsabilité de chacun, rappelant que le respect strict des consignes officielles est essentiel pour réduire les risques liés aux intempéries et garantir la sécurité sur l’ensemble du territoire.

