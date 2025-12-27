Safi: état de préparation maximal des autorités face aux intempéries

A Safi, les autorités et les équipes de protection civile surveillent les zones sensibles et déploient les moyens nécessaires face aux fortes pluies.

Les pouvoirs publics sont sur le pied de guerre à Safi. Face aux fortes pluies qui s’abattent sur la région, les autorités locales affichent une mobilisation totale et immédiate.

Tous les moyens humains et matériels sont déployés pour assurer la sécurité des citoyens, anticiper les risques et intervenir rapidement si nécessaire. Un suivi constant permet aux services de protection civile et aux institutions concernées de prévenir toute aggravation de la situation.

Depuis la violente crue qui a frappé Safi le 14 décembre dernier, causant au moins 37 morts et des dégâts considérables aux infrastructures, aux routes et aux réseaux de transport, les pouvoirs publics ont placé la région en état de vigilance maximale.

Lire aussi : Intempéries au Maroc: comprendre les inondations de Safi avec justice et compassion

Afin de renforcer la prévention et la coordination des secours, le ministère de l’Intérieur a ordonné la mise en place de comités régionaux et provinciaux de vigilance. Ces comités regroupent les autorités locales, les services techniques, la protection civile, ainsi que les agences responsables de l’eau et des infrastructures et ont pour mission de suivre en permanence l’évolution des cours d’eau et des zones inondables.

Ils permettent également de détecter rapidement les risques, de mobiliser efficacement les ressources humaines et logistiques et de coordonner les interventions pour protéger au mieux les habitants.

À Safi, les autorités et les équipes de protection civile surveillent les zones sensibles et déploient les moyens nécessaires face aux fortes pluies.

Les autorités locales travaillent en étroite collaboration avec les communes et les services centraux afin d’éviter tout débordement supplémentaire et de limiter les conséquences sur la population. L’objectif est d’assurer l’assistance aux sinistrés tout en prévenant rigoureusement qu’une nouvelle catastrophe de grande ampleur ne frappe la région.

Lire aussi : Inondations: sur instructions royales, lancement d’un programme d’urgence de réhabilitation de Safi

Sous les hautes instructions royales, un programme de réhabilitation et de consolidation a été lancé. Il inclut la fourniture d’aides d’urgence aux familles ayant perdu leurs biens personnels, la prise en charge des habitations endommagées à travers la réalisation des travaux de réparation nécessaires, ainsi que la reconstruction, la restauration et la réhabilitation des commerces affectés, en accompagnant leurs propriétaires. Des équipes de surveillance météorologique et hydrologique ont été déployées pour anticiper tout nouvel épisode de précipitations et activer rapidement les mesures d’urgence.

Grâce à cette action concertée, la région de Safi reste surveillée, protégée et prête à faire face à tout nouvel épisode climatique, illustrant la détermination des pouvoirs publics à prévenir le pire et assurer la sécurité des habitants.