Inondations: sur instructions royales, lancement d’un programme d’urgence de réhabilitation de Safi

Les opérations de recherche, de ratissage et de secours se poursuivent sur le terrain. (MAP)

En exécution des hautes instructions du roi Mohammed VI, le gouvernement annonce un programme d’urgence de réhabilitation des zones touchées par les inondations survenues le 14 décembre 2025 à Safi. L’objectif est de venir en aide aux populations sinistrées et de mettre à niveau les infrastructures essentielles.

En exécution des hautes instructions royales, le gouvernement lance un programme de réhabilitation des zones touchées par les inondations survenues dans la ville de Safi, le dimanche 14 décembre 2025 et qui ont entraîné des pertes humaines et des dommages matériels affectant plusieurs quartiers ainsi que des infrastructures et équipements essentiels.

Un communiqué du département du chef du gouvernement précise que le programme comprend un ensemble de mesures pratiques à caractère urgent, visant à atténuer immédiatement les effets de cette catastrophe, notamment: la fourniture d’aides d’urgence aux familles ayant perdu leurs biens personnels, la prise en charge des habitations endommagées à travers la réalisation des travaux de réparation nécessaires, ainsi que la reconstruction, la restauration et la réhabilitation des commerces affectés, en accompagnant leurs propriétaires, et ce, en parfaite conformité avec les hautes directives royales.

Dans ce cadre, «toutes les ressources humaines et logistiques nécessaires ont été mobilisées», lit-on, avec un renforcement de la coordination entre tous les intervenants concernés. Les autorités locales doivent, dans les plus brefs délais, commencer concrètement la mise en œuvre des différentes mesures programmées, afin d’assurer une intervention urgente et efficace, de répondre rapidement aux besoins des populations affectées et de garantir l’exécution correcte et progressive des différents volets de ce programme.

#Safi#Inondations#Roi Mohammed VI

