Inondations à Safi: plus de 60 mm de pluie en trois heures

Les opérations de recherche, de ratissage et de secours se poursuivent sur le terrain. (MAP)

Les précipitations orageuses exceptionnelles qui se sont abattues sur la ville de Safi dimanche, ont atteint plus de 60 millimètres de pluie en seulement trois heures au centre-ville, provoquant d’importantes inondations et de lourdes pertes humaines.

Par Le360 (avec MAP)
Le 15/12/2025 à 17h32

Le directeur régional de l’Équipement, du Transport et de la Logistique à Safi, Abdelrahim Tannas, a affirmé ce lundi que les précipitations pluviales enregistrées hier au centre-ville ont dépassé 60 millimètres en l’espace de trois heures.

Dans une déclaration à l’Agence Maghreb Arabe Presse (MAP), Tannas a indiqué que «les pluies qu’a connues la ville de Safi hier dimanche ont été variables en termes de quantité entre le centre, le sud et le nord de la ville», précisant que la concentration la plus importante de ces précipitations a concerné la médina. Il a ajouté que les autres quartiers de la ville n’ont pas enregistré le même volume de précipitation, ce qui explique l’ampleur des inondations survenues au centre-ville, notamment au niveau de Sidi Bouzid.

Par ailleurs, le responsable a signalé que le canal d’évacuation des eaux pluviales au niveau de la falaise d’Amoni, dans le cadre du projet de renforcement de la falaise d’Amoni, était ouvert et permettait l’écoulement normal des eaux.

Le bilan des pertes humaines causées par les précipitations orageuses exceptionnelles qu’a connues la province dimanche soir, et les crues soudaines et violentes qui en ont résulté, s’est alourdi à 37 décès. Les interventions des autorités publiques, des services de la protection civile, des forces publiques et de l’ensemble des intervenants se poursuivent, à travers la continuation des opérations de ratissage sur le terrain, de recherche, de secours, ainsi que l’apport de soutien et d’assistance aux populations sinistrées.

