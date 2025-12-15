Société

Inondations à Safi: un plan d’urgence pour la prise en charge des blessés

Les opérations de recherche, de ratissage et de secours se poursuivent sur le terrain. (MAP)

À la suite des inondations ayant touché la province de Safi, l’hôpital Mohammed V a déclenché un plan d’urgence mobilisant personnel médical, équipements et capacités d’hospitalisation afin d’assurer la prise en charge rapide des blessés, dont plusieurs ont été admis aux urgences et en réanimation.

Par Le360 (avec MAP)
Le 15/12/2025 à 12h38

Le directeur de l’hôpital Mohammed V de Safi, Khalid Iazza, a affirmé qu’un plan d’urgence a été activé pour accueillir les blessés à la suite des inondations qu’a connues la province hier, dimanche. Il a précisé que ce plan comprend la mobilisation du personnel médical, infirmier et administratif, ainsi que la mise à disposition des ressources humaines et logistiques nécessaires. Le responsable a ajouté que l’hôpital a mobilisé 50 lits dédiés à ces cas, avec la possibilité d’étendre la capacité d’accueil à d’autres services en cas de besoin.

Khalid Iazza a souligné que tous les équipements nécessaires sont disponibles, notamment un scanner, des appareils de radiologie, d’échographie et d’analyses médicales, ainsi que les moyens logistiques tels que les couvertures, affirmant qu’aucune pénurie n’a été enregistrée au niveau de l’intervention de l’établissement hospitalier.

Lire aussi : Inondations à Safi et dans d’autres régions du Maroc: les explications de la Météorologie nationale

Cette mobilisation a également concerné le rappel de cinq médecins au service des urgences, de deux anesthésistes, d’un médecin en chirurgie orthopédique et d’un médecin en neurochirurgie. Le service des urgences a accueilli, jusqu’à six heures du soir dimanche, un total de 61 cas, dont deux ont été admis en service de réanimation, leur état de santé demeurant stable jusqu’à présent. Dix-huit autres blessés souffrant d’une hypothermie sévère ont également été hospitalisés.

Le directeur de l’hôpital a précisé que les cas suivis ce matin étaient dans un bon état, 13 blessés ayant quitté l’hôpital, tandis que cinq autres poursuivent leur traitement, en plus de deux patients en réanimation dont l’état est stable et qui devraient quitter le service dans la soirée ou demain.

Par Le360 (avec MAP)
Le 15/12/2025 à 12h38
#safi#Inondations#Météo

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Inondations à Safi: le parquet ouvre une enquête

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Pluies torrentielles à Safi: les cours suspendus durant trois jours

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Inondations à Safi et dans d’autres régions du Maroc: les explications de la Météorologie nationale

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Pluies torentielles à Safi: 37 morts et 14 blessés, selon un dernier bilan

Articles les plus lus

1
Inondations à Safi et dans d’autres régions du Maroc: les explications de la Météorologie nationale
2
Pluies torentielles à Safi: le bilan s’alourdit à 21 décès, les secours toujours mobilisés
3
Le juridique
4
Dans ses mémoires, Juan Carlos d’Espagne fait plusieurs révélations sur son amitié royale avec Hassan II
5
Fès: l’effondrement de trop ou quand les failles du bâti coûtent des vies
6
La République fédérale de Kabylie proclame officiellement son indépendance
7
Qui est Ferhat Mehenni, le premier président de l’État de Kabylie?
8
Algérie: l’instabilité des services de renseignement devient structurelle
Revues de presse

Voir plus