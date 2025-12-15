Inondations à Safi: le parquet ouvre une enquête

Les opérations de recherche, de ratissage et de secours se poursuivent sur le terrain. (MAP)

Le procureur général du Roi près la Cour d’appel de Safi a annoncé l’ouverture d’une enquête judiciaire suite aux inondations qui ont touché la province de Safi hier, dimanche 14 décembre.

Dans un communiqué, le parquet indique que «le ministère public a ouvert une enquête confiée à la police judiciaire afin de déterminer les causes réelles de cet événement tragique et d’en élucider les circonstances et les tenants et aboutissants».

⚠️ Intempéries à Safi : 37 morts et 14 blessés selon le bilan de 10h. Les secours sont en cours. On fait le point. pic.twitter.com/9iKgON3d89 — Le360 (@Le360fr) December 15, 2025

Les autorités locales de la province de Safi ont, pour rappel, annoncé ce matin que le nombre de victimes des inondations survenues dimanche s’élève à 37 décès.

Concernant les blessés, 14 personnes sont actuellement hospitalisées à l’hôpital Mohammed V de Safi pour recevoir des soins médicaux, dont 2 se trouvent dans un état grave et sont prises en charge au service de réanimation.

Les autorités publiques, les services de la protection civile, les forces de sécurité ainsi que l’ensemble des intervenants restent pleinement mobilisés. Les opérations de recherche, de ratissage et de secours se poursuivent sur le terrain, parallèlement aux actions de soutien et d’assistance en faveur des populations touchées.