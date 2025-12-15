Société

Inondations à Safi: le parquet ouvre une enquête

Les opérations de recherche, de ratissage et de secours se poursuivent sur le terrain. (MAP)

Suite aux inondations qui ont frappé la province de Safi, le procureur général du Roi près la Cour d’appel de Safi a annoncé l’ouverture d’une enquête.

Par La Rédaction
Le 15/12/2025 à 11h11

Le procureur général du Roi près la Cour d’appel de Safi a annoncé l’ouverture d’une enquête judiciaire suite aux inondations qui ont touché la province de Safi hier, dimanche 14 décembre.

Dans un communiqué, le parquet indique que «le ministère public a ouvert une enquête confiée à la police judiciaire afin de déterminer les causes réelles de cet événement tragique et d’en élucider les circonstances et les tenants et aboutissants».

Les autorités locales de la province de Safi ont, pour rappel, annoncé ce matin que le nombre de victimes des inondations survenues dimanche s’élève à 37 décès.

Concernant les blessés, 14 personnes sont actuellement hospitalisées à l’hôpital Mohammed V de Safi pour recevoir des soins médicaux, dont 2 se trouvent dans un état grave et sont prises en charge au service de réanimation.

Les autorités publiques, les services de la protection civile, les forces de sécurité ainsi que l’ensemble des intervenants restent pleinement mobilisés. Les opérations de recherche, de ratissage et de secours se poursuivent sur le terrain, parallèlement aux actions de soutien et d’assistance en faveur des populations touchées.

#Inondations meurtrières à Safi#Parquet#Ouverture d'une enquête#crues#Cour d'appel de Safi

Société

Pluies torrentielles à Safi: les cours suspendus durant trois jours

Société

Inondations à Safi et dans d’autres régions du Maroc: les explications de la Météorologie nationale

Société

Pluies torentielles à Safi: 37 morts et 14 blessés, selon un dernier bilan

Société

Pluies torentielles à Safi: le bilan s’alourdit à 21 décès, les secours toujours mobilisés

