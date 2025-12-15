Pluies torentielles à Safi: 37 morts et 14 blessés, selon un dernier bilan

De fortes pluies orageuses ont frappé la province de Safi, provoquant ainsi des crues exceptionnelles en un laps de temps très court.. AFP or licensors

Les autorités locales de la province de Safi ont annoncé que le nombre de victimes des intempéries exceptionnelles survenues dimanche soir, le 14 décembre 2025, s’élève à 37 décès, d’après les données disponibles jusqu’au matin de ce lundi.

Concernant les blessés, 14 personnes sont actuellement hospitalisées à l’hôpital Mohammed V de Safi pour recevoir des soins médicaux, dont 2 se trouvent dans un état grave et sont prises en charge au service de réanimation.

Lire aussi : Pluies torentielles à Safi: le bilan s’alourdit à 21 décès, les secours toujours mobilisés

Les autorités publiques, les services de la protection civile, les forces de sécurité ainsi que l’ensemble des intervenants restent pleinement mobilisés. Les opérations de recherche, de ratissage et de secours se poursuivent sur le terrain, parallèlement aux actions de soutien et d’assistance en faveur des populations touchées.

De fortes pluies orageuses ont frappé la province de Safi, provoquant ainsi des crues exceptionnelles en un laps de temps très court.. AFP

Dans ce cadre, les autorités locales appellent à un renforcement de la vigilance et à une extrême prudence, en insistant sur le respect strict des consignes de sécurité. Cet appel intervient alors que le Maroc connaît de fortes perturbations climatiques, afin de protéger les vies humaines, les biens et de réduire les risques potentiels, conclut le communiqué.

⚠️ Intempéries à Safi : 37 morts et 14 blessés selon le bilan de 10h. Les secours sont en cours. On fait le point. pic.twitter.com/9iKgON3d89 — Le360 (@Le360fr) December 15, 2025