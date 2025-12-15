Société

Pluies torentielles à Safi: 37 morts et 14 blessés, selon un dernier bilan

De fortes pluies orageuses ont frappé la province de Safi, provoquant ainsi des crues exceptionnelles en un laps de temps très court.. AFP or licensors

De violentes intempéries ont frappé la province de Safi dimanche, faisant 37 morts selon le dernier bilan arrêté lundi matin, tandis que 14 blessés sont hospitalisés et que les opérations de secours se poursuivent.

Par La Rédaction
Le 15/12/2025 à 09h19

Les autorités locales de la province de Safi ont annoncé que le nombre de victimes des intempéries exceptionnelles survenues dimanche soir, le 14 décembre 2025, s’élève à 37 décès, d’après les données disponibles jusqu’au matin de ce lundi.

Concernant les blessés, 14 personnes sont actuellement hospitalisées à l’hôpital Mohammed V de Safi pour recevoir des soins médicaux, dont 2 se trouvent dans un état grave et sont prises en charge au service de réanimation.

Les autorités publiques, les services de la protection civile, les forces de sécurité ainsi que l’ensemble des intervenants restent pleinement mobilisés. Les opérations de recherche, de ratissage et de secours se poursuivent sur le terrain, parallèlement aux actions de soutien et d’assistance en faveur des populations touchées.

De fortes pluies orageuses ont frappé la province de Safi, provoquant ainsi des crues exceptionnelles en un laps de temps très court.. AFP

Dans ce cadre, les autorités locales appellent à un renforcement de la vigilance et à une extrême prudence, en insistant sur le respect strict des consignes de sécurité. Cet appel intervient alors que le Maroc connaît de fortes perturbations climatiques, afin de protéger les vies humaines, les biens et de réduire les risques potentiels, conclut le communiqué.

Par La Rédaction
Le 15/12/2025 à 09h19
