Après les dernières pluies torrentielles à Tata, les habitants racontent leur nuit d’horreur et comptent les dégâts

Les habitants de la région de Tata comptent les dégâts. Et ils sont énormes. Après les pluies torrentielles qui ont à nouveau frappé leur province, vendredi 20 septembre, l’heure est au bilan. Cinq personnes sont mortes dans un accident de la circulation. Et ils sont nombreux à avoir tout perdu, leur maison, leur mobilier, leurs appareils électroménagers... Tous leurs effets personnels ont malheureusement été emportés dans les crues de l’oued.

Dans un témoignage pour Le360, Hassan Al Qassaibi relate, des trémolos dans la voix, la nuit d’horreur qu’il a vécue en compagnie des membres de sa famille, composée de cinq personnes: «Alors que j’étais sur la route de retour du centre-ville, jusqu’à mon domicile, j’ai constaté que les eaux de la vallée de Tighrmat avaient atteint la ville et avaient tout emporté sur leur passage. J’ai à peine eu le temps de sauver mes enfants et de les déposer chez des voisins, loin de ce théâtre de dévastation», a-t-il confié les yeux larmoyants. Et de poursuivre: «J’ai perdu tous mes équipements ménagers. J’ai été obligé de casser les murs pour faciliter la sortie de l’eau. Mais, il y avait déjà beaucoup de fissures dans la maison et les lieux menaçaient ruine… c’était terrifiant.»

Fatima, une autre victime des fortes intempéries du 20 septembre, a affirmé que les pertes matérielles sont pour elles énormes. «J’ai tout perdu, absolument tout. Nous étions obligés de nous réfugier chez les voisins pour sauver des vies et préserver la sécurité physique des membres de la famille», a-t-elle souligné, le cœur meurtri.

Pour rappel, vendredi 20 septembre, il y a deux jours, un autocar a été emporté au niveau de l’oued Tata par les crues consécutives aux très fortes précipitations orageuses qui se sont abattues, vendredi soir sur la province de Tata, occasionnant deux morts, alors que 13 personnes ont été secourues et 14 autres portées disparues, selon un bilan provisoire des autorités locales.

Lire aussi : Intempéries à Tata: le récit des premières heures après le drame

Suite à ces crues exceptionnelles, une dame a été également portée disparue au niveau du Douar Ighourten, commune de Tagzmirt relevant du caïdat de Ides, précise la même source.

سلطات طاطا تحصي خسائر الفيضانات. امحند أوبركة

Ces précipitations orageuses exceptionnelles ont engendré une montée des retenues de plusieurs cours d’eau à des niveaux inédits, celle de l’oued Tata ayant atteint, à elle seule, 2.300 m³ par seconde (m³/s) alors que l’oued Zguid a enregistré 1.900 (m³/s). La plupart des zones relevant de cette province ont enregistré divers dégâts matériels.