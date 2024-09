Intempéries: fortement mobilisé, le ministère de l’Intérieur appelle à la vigilance

Dans un communiqué, le ministère de l’Intérieur indique «qu’en prévision des fortes précipitations orageuses attendues ou déjà en cours dans plusieurs provinces du royaume, les autorités locales, en coordination avec divers services et autorités concernés, ont pris toutes les mesures nécessaires pour faire face aux dommages que pourraient causer ces perturbations météorologiques».

Les autorités locales ont également mis en place les dispositifs requis pour offrir l’aide nécessaire, en mobilisant l’ensemble des ressources disponibles afin d’assurer la sécurité des citoyens et la protection de leurs biens.

Conscient des risques potentiels et soucieux de la sécurité des citoyens, le ministère de l’Intérieur encourage vivement les habitants de toutes les provinces touchées par ces perturbations, mentionnées dans les bulletins d’alerte de la Direction générale de la météorologie, à rester prudents et vigilants.

Les consignes sont claires: il est fortement conseillé d’éviter les zones à proximité de cours d’eau et de ravins, de ne pas traverser les zones susceptibles d’inondation lors des crues, de prendre toutes les mesures de précaution nécessaires pour prévenir tout danger, aussi bien pour soi-même que pour autrui, d’éviter toute prise de risque inconsidérée et de suivre attentivement les instructions et les consignes des autorités et des équipes d’intervention pour garantir leur propre sécurité.