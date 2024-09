Intempéries: les équipes de secours toujours mobilisées pour aider les sinistrés à Tata et Figuig

Dans la province de Figuig, des pluies torrentielles ont provoqué d’importants dégâts au cours des derniers jours, entraînant notamment la crue de l’Oued Talha dans la commune de Martarika. En réponse à cette catastrophe naturelle, les équipes de secours ont rapidement déployé des moyens pour distribuer des aides d’urgence et des rations alimentaires aux familles sinistrées. Cette opération vise à subvenir aux besoins immédiats de la population et à atténuer les difficultés rencontrées en cette période de crise.

🇲🇦 Province de Figuig: distribution d'aides et de rations alimentaires aux habitants touchés par les récentes pluies torrentielles pic.twitter.com/7CTch1BEwT — Le360 (@Le360fr) September 10, 2024

Dans la province de Tata, les secouristes concentrent actuellement leurs efforts sur la recherche des personnes toujours portées disparues, tout en menant des opérations de déblayage pour dégager les décombres. Ces équipes font preuve d’un engagement exemplaire, affrontant les nombreux défis avec une solidarité et une résilience remarquables.

🇲🇦 Province de Tata: les efforts se poursuivent pour rechercher les personnes portées disparues et déblayer les décombres pic.twitter.com/WpeFlD7LSl — Le360 (@Le360fr) September 10, 2024

Les conditions dans lesquelles se déroulent les opérations de secours sont particulièrement difficiles. Les secouristes ont dû parcourir à pied près de sept kilomètres en raison des voies d’accès bloquées par l’effondrement des ponts menant aux villages isolés. Les infrastructures locales, gravement endommagées, rendent l’accès à ces zones extrêmement compliqué, comme l’a constaté notre correspondant sur place.

Au douar Aoukerda, dans la province de Tata, l’une des localités les plus touchées par les intempéries dans le Centre-Est, les équipes de secours, renforcées par des unités cynophiles, poursuivent la fouille des décombres dans l’espoir de retrouver des survivants. Leur mission est de localiser les personnes encore prises au piège sous les amas de gravats.

Pour rappel, au lendemain des pluies diluviennes qui ont concerné, le week-end passé, 17 préfectures et provinces du Royaume, et aux crues qui s’en sont suivies, le ministère de l’Intérieur a communiqué un bilan provisoire faisant état de 18 personnes décédées et de quatre disparus dans la province de Tata.