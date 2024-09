Crues dévastatrices ayant fait plusieurs morts dans la province de Tata: les victimes témoignent

Abdelkader Ifri, l’un des habitants touchés par les inondations à Tata, a expliqué que les autorités locales avaient alerté les habitants du douar des pluies diluviennes qui allaient frapper la région, les incitant à mettre en garde les passants sur la route qui traverse l’oued. Cependant, la rapidité des montées des eaux de pluie ne leur a pas laissé beaucoup de temps pour éviter la catastrophe qui a eu lieu.

Le même témoin a ajouté, dans sa déclaration pour Le360, que le déluge avait complètement emporté plusieurs maisons, dont une où vivaient cinq personnes d’une même famille, qualifiant l’événement de «catastrophe sans précédent». Des riverains âgés de près de 100 ans ont affirmé qu’ils n’avaient jamais vu des inondations pareilles, dont la hauteur a atteint environ 20 mètres. En effet, les maisons qui ont subi des dégâts ont été bâties en bordure du lit de l’oued asséché. Ce qui remet à l’ordre du jour la question de la dangerosité des constructions à proximité des lits de courants d’eau.

De son côté, Fatima a déclaré que le torrent avait surpris tout le monde avec son volume inattendu, submergeant les maisons et provoquant la disparition de personnes de différentes familles. Elle a souligné que la tragédie a causé une grande douleur parmi les habitants et plongé le douar dans un chagrin sans précédent, appelant à une aide urgente pour la région après que tous les moyens de secours ont été coupés en raison de l’effondrement des ponts et des routes, ainsi que de la coupure de l’électricité et des réseaux de communication.

Pluies torrentielles dévastatrices dans la province de Tata. (M.Oubarka/Le360).

Pour sa part, Omar Bouhouch, président de la commune de Tamanart dans la province de Tata, a indiqué que les inondations ont causé d’énormes pertes humaines et matérielles, avec quatre morts et quatorze personnes portées disparues jusqu’à présent, y compris le corps d’une femme que les habitants ont récupéré mais qu’ils n’ont pas pu enterrer pour l’instant car les crues ont emporté le cimetière du douar.

Et le responsable d’ajouter que les pertes matérielles comprenaient l’effondrement complet de maisons, d’une école primaire et d’une mosquée. Les inondations ont également endommagé les routes sur une longue distance, rendant l’accès aux sinistrés par voiture impossible. Il a en outre affirmé que les autorités travaillent d’arrache-pied pour désenclaver la zone et secourir les victimes de cette catastrophe naturelle.

L’ensemble des services concernés ont été mobilisés tandis que les moyens humains et logistiques nécessaires ont été déployés pour intervenir immédiatement suite à cette situation exceptionnelle, apporter aide et assistance à la population, désenclaver les zones affectées et rétablir les réseaux de liaison.