Province de Tata: quatre morts et quatorze personnes portées disparues après des pluies torrentielles (actualisation)

Dès le matin du dimanche 8 septembre 2024, Le360 s’est rendu au douar d’Aoukerda Issmouken où les autorités locales ont confirmé la mort de quatre personnes et fait état de quatorze autres portées disparues. D’après les habitants interrogées, certaines victimes sont ensevelies sous les décombres et d’autres ont été emportées par les eaux.

Les mêmes sources ont indiqué que 8 maisons se sont totalement effondrées et ont été emportées par les crues, provoquées par la montée des eaux au niveau de plusieurs cours d’eau émanant notamment de l’oued Tamanart qui longe le village. À préciser que les habitations qui ont subi des dégâts ont été bâties en bordure du lit de l’oued asséché. Ce qui remet à l’ordre du jour la dangerosité des constructions à proximité des lits de courants d’eau. Les.

Pluies torrentielles dévastatrices dans la province de Tata. (M.Oubarka/Le360).

Notre correspondant a fait état des difficultés d’accès au douar en raison des conditions météorologiques défavorables. Les chauffeurs doivent s’arrêter à environ six kilomètres du village et il faut ensuite poursuivre le chemin à pied.

Lire aussi : Alerte météo: averses orageuses localement fortes ce dimanche dans plusieurs provinces

L’ensemble des services concernés ont été mobilisés tandis que les moyens humains et logistiques nécessaires ont été déployés pour intervenir immédiatement suite à cette situation exceptionnelle, apporter aide et assistance à la population, désenclaver les zones affectées et rétablir les réseaux de liaison. Les résidents du douar craignent une aggravation de la situation dans les heures à venir.