Tata: l’histoire d’une époque glorieuse, préservée dans un espace dédié à la mémoire de la résistance et de la libération

Dirigé par Ali Kharif, l’espace de la mémoire historique de la résistance et de la libération de Tata a été inauguré le 23 mai 2024 par la commune d’Akka, en partenariat avec divers acteurs locaux, l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des Provinces du Sud (APDS), le Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, ainsi que les élus.

Selon ses responsables, l’objectif principal de ce projet est de préserver la mémoire historique nationale liée au mouvement de la résistance et à l’armée de libération, tout en diffusant les valeurs positives de la citoyenneté parmi les jeunes générations, conformément aux directives du roi Mohammed VI.

Ce lieu emblématique de l’histoire marocaine expose des photographies représentant diverses époques du Royaume, des souverains successifs, ainsi que des symboles du mouvement national. Il abrite également des outils et des instruments traditionnels qui replongent le visiteur dans une période glorieuse où les Marocains ont triomphé de la colonisation française et espagnole. En outre, le musée présente des vestiges archéologiques, des coutumes et des traditions variées qui caractérisent le Maroc.

Cet espace de la mémoire historique de la résistance et de la libération à Akka accueille régulièrement des groupes d’élèves provenant d’établissements éducatifs publics et privés, ainsi que des associations intéressées, dans le but de les encourager à s’impliquer dans les domaines culturel et éducatif, tout en enrichissant leur connaissance de la mémoire nationale à travers les données significatives fournies par les lieux.