African Lion 2024: en images, installation d’un hôpital médico-chirurgical de campagne dans la province de Tata

Mobilisant des équipes médicales constituées de médecins et infirmiers des Forces armées royales (FAR) et de l’Armée américaine, l’hôpital médico-chirurgical de campagne (HMCC), structure sanitaire multidisciplinaire, offre des prestations médico-chirurgicales et sociales au profit de la population locale.

Dans une déclaration aux médias, le médecin colonel Khalid Fattouh, médecin Chef de l’hôpital de campagne, a indiqué que cet HMCC, opérationnel depuis le 16 mai dernier, assure des services médicaux et chirurgicaux couvrant plusieurs spécialités dont la cardiologie, l’ORL, la pédiatrie, la médecine interne, la gynécologie, la radiologie, l’odontologie et l’ophtalmologie.

Il a dispensé, jusqu’à la date du 25 mai courant, près de 28.000 services médicaux au profit de 7.600 patients, et a accueilli la réalisation de 122 opérations chirurgicales. Il a également assuré la distribution de lunettes correctrices à 1.213 personnes et de médicaments au profit de 5.600 personnes, outre la vaccination de 17 autres contre la rougeole.

À rappeler qu’environ 7.000 éléments de forces armées provenant d’une vingtaine de pays, en plus de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) prennent part aux côtés des FAR et des Forces armées américaines à l’exercice combiné maroco-américain African Lion 2024 (du 20 au 31 mai).

Lire aussi : African Lion 2024: exercice de lutte contre les armes de destruction massive au port militaire d’Agadir

Contribuant au renforcement de l’interopérabilité opérationnelle, technique et procédurale entre les armées participantes, l’exercice African Lion 2024, le plus grand exercice militaire conduit en Afrique, reste un rendez-vous incontournable où se côtoient les cadres militaires pour échanger les procédures et les expériences notamment en matière de formation et d’entraînement interarmées combiné.

Cette vingtième édition témoigne de la pérennité qui caractérise la coopération entre les FAR et les Forces armées américaines, à l’image des liens historiques et solides qui lient les deux pays.