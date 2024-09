Pluies torrentielles, inondations et crues dévastatrices au Maroc: le bilan monte à 18 morts

Dans le détail, indique le ministère de l’Intérieur dans un communiqué, 10 morts ont été enregistrés dans la province de Tata, 3 à Errachidia (dont un ressortissant péruvien et un autre canadien), 2 à Tiznit, 2 à Tinghir (dont un citoyen espagnol) et 1 à Taroudant.

Quatre personnes sont portées disparues dans la province de Tata et font l’objet de recherches approfondies.

S’agissant des dégâts matériels, le bilan provisoire fait état de:

- 56 habitations écroulées, dont 27 entièrement détruites;

- 8 ouvrages d’art endommagés, totalement ou partiellement;

- 110 tronçons routiers endommagés avec interruption de la circulation. Les autorités publiques ont, jusqu’à présent, pu rétablir la circulation sur 84 tronçons.

Les intempéries ont provoqué également des dommages au niveau des réseaux d’approvisionnement en électricité et en eau potable ainsi qu’au niveau des réseaux téléphoniques. Les services d’eau et de télécommunication ont été entièrement rétablis. Une grande partie du réseau électrique a également été remise en marche.

Les autorités locales et l’ensemble des intervenants, notamment les Forces armées royales, la Gendarmerie royale, la Sûreté nationale, les Forces auxiliaires et la Protection civile ainsi que tous les départements techniques concernés, ont été mobilisés dès les premiers instants, tandis que toutes les ressources humaines et logistiques nécessaires ont été déployées pour intervenir immédiatement et faire face à cette situation exceptionnelle, en apportant aide et assistance nécessaires à la population.