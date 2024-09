Pluies torrentielles, inondations et crues dévastatrices dans le sud-est du Maroc: les explications de la DGM

Une palmeraie inondée à la suite de fortes précipitations dans la région de Zagora, le 7 septembre 2024. AFP or licensors

Le sud et le sud-est du Maroc, ainsi que les régions de l’Atlas, sont depuis le vendredi 6 septembre sous l’influence d’une instabilité orageuse exceptionnelle. Selon la Direction générale de la météorologie (DGM), une masse d’air tropical extrêmement instable a provoqué de fortes averses orageuses et d’importantes précipitations, entraînant des crues de cours d’eau dans plusieurs zones de ces régions.

La DGM fait ainsi état de précipitations record, avec notamment 170 mm enregistrés en une seule journée à Tagounite, commune rurale de la province de Zagora, dans la région de Drâa-Tafilalet, un chiffre inédit pour cette région. La région d’Ouarzazate n’a pas été non plus épargnée, recevant des précipitations de plus de 47 mm en moins de trois heures.

En plus des fortes pluies, des vents puissants ont également balayé les reliefs de l’Atlas, le sud-est et l’est du pays. «Les rafales de vent ont atteint 100 km/h à Ouarzazate, 81 km/h à Errachidia, 76 km/h à Marrakech, 72 km/h à Midelt, et 65 km/h à Nouaceur. Ces vents ont aussi causé un phénomène optique à Marrakech, donnant au ciel une teinte orange due à la diffusion de la lumière à travers les particules de poussière en suspension», détaille la DGM.

Ce que prévoit la DGM à partir de ce lundi

À partir de ce lundi, une diminution de l’instabilité météorologique est prévue, avec un temps partiellement nuageux et des averses orageuses éparses dans le sud-est, le sud de la région orientale et le sud des provinces sahariennes. En revanche, mardi, des averses orageuses locales seront principalement limitées aux provinces sahariennes. Les températures diurnes connaîtront quant à elles une légère baisse dans la plupart des régions. Toutefois, la vigilance reste de mise, notamment dans les zones encore fragilisées par les crues.

Pluies torrentielles dévastatrices dans la province de Tata. (M.Oubarka/Le360).

Rappelons qu’un total de onze personnes sont décédées et neuf autres sont portées disparues depuis la nuit du samedi au dimanche 7-8 septembre, à la suite des pluies torrentielles qui se sont abattues sur 17 préfectures et provinces du Royaume et aux crues qui en ont découlé, selon le dernier bilan provisoire du ministère de l’Intérieur.

Les pluies enregistrées ces dernières 48 heures égalent plus de la moitié des précipitations annuelles que connaissent les régions concernées. Résultat: 40 habitations se sont écroulées, dont 24 entièrement, 4 ouvrages d’art de taille moyenne ont été détruits entièrement ou partiellement, et 93 tronçons routiers, entre routes nationales, régionales et provinciales, ont subi des dégâts.