Officiel. Intempéries: 11 morts, dont 7 à Tata, et 9 portés disparus au Maroc

Dans une déclaration faite ce dimanche 8 septembre, le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Rachid El Khalfi, précise qu’une des victimes décédées à Errachidia est un ressortissant étranger. Les personnes disparues sont issues de Tata, Errachidia et Taroudant.

Les pluies enregistrés ces dernières 48 heures, ajoute la même source, équivalent plus de la moitiés des précipitations annuelles que connaissent les régions concernées. Par endroits, elles ont dépassé la moyenne annuelle. Comptez 250 mm à Tata, 203 mm à Tinghir, 114 mm à Figuig et 82 mm à Ouarzazate.

S’agissant des dégâts matériels, le porte-parole du ministère indique que, pour l’heure:

- 40 habitations se sont écroulées, dont 24 entièrement;

- 4 ouvrages d’art de taille moyenne ont été détruits, entièrement ou partiellement;

- 93 tronçons routiers, entre routes nationales, régionales et provinciales, ont subi des dégâts. La circulation y a été suspendue. Les autorités publiques ont, jusqu’à présent, pu rétablir la circulation sur 53 tronçons;

- Des dommages ont affectés les réseaux de distribution d’électricité et d’eau ainsi que les réseaux téléphoniques.

Les autorités locales et l’ensemble des intervenants, notamment les Forces Armées Royales, la Gendarmerie Royale, la Sûreté Nationale, les Forces Auxiliaires et la Protection Civile ainsi que tous les départements techniques concernés, ont été mobilisés dès les premiers instants, tandis que toutes les ressources humaines et logistiques nécessaires ont été déployées pour intervenir immédiatement et faire face à cette situation exceptionnelle, en apportant aide et assistance nécessaires à la population, a relevé le porte-parole.

L’ensemble des intervenants sont à pied d’oeuvre pour désenclaver les zones affectées et assurer la remise en service des réseaux routiers, électriques et d’approvisionnement en eau potable, ainsi que des services de télécommunication, a-t-il souligné.

Ces efforts s’inscrivent dans le cadre d’une approche globale et proactive adoptée par les autorités publiques pour remédier aux conséquences de cette situation exceptionnelle, depuis le 29 août 2024, à travers l’activation des comités de veille, la sensibilisation de la population locale et la mobilisation des moyens nécessaires, a rappelé El Khalfi. Le ministère de l’Intérieur exhorte, à cette occasion, les populations locales et les visiteurs des régions concernées à faire preuve d’extrême vigilance et à s’abstenir de tout comportement susceptible de mettre leur vie en danger, en raison des conditions climatiques instables, et à se conformer strictement aux recommandations et conseils fournis par les autorités, a-t-il noté.