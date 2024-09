Comment le supercalculateur AMTAR a prédit les dernières intempéries au Maroc

Il y a une dizaine de jours, le Centre-Est du Maroc était le théâtre d’intempéries meurtrières. En tout, 18 personnes sont mortes dans ces pluies diluviennes qui ont touché la région de Ouarzazate, Zagora et Tata.

Ces intempéries ont fait l’objet d’une alerte rouge, quatre jours avant qu’elles ne surviennent. Et le supercalculateur de la météo nationale a joué un rôle central dans ses prévisions. C’est ce que nous confirme Hussein Yoabd, chargé de la communication à la Direction générale de la météorologie (DGM) dans une déclaration pour Le360.

Les performances de ce supercalculateur baptisé AMTAR, et acquis en 2022, sont 120 fois supérieures à la puissance réelle du précédent système de calcul dont la précision était d’à peine 2,5 kilomètres. Sa puissance de traitement atteint un million de milliards d’opérations par seconde.

La puissance d’AMTAR permet de réduire le temps de traitement des données pour une modélisation plus précise à 1,3 kilomètre réalisé en 90 minutes. «Ce supercalculateur avait fait l’objet d’une convention avec le ministère de l’Intérieur afin d’installer un système de vigilance communal et c’est dans cette optique que ce supercalculateur entre en jeu», explique Hussein Yoabd.

Lire aussi : Intempéries: les agriculteurs recensent les dégâts, un plan d’urgence activé

Notre interlocuteur souligne également que depuis la première semaine du mois d’août, le climat connaît plusieurs perturbations et la vigilance était de mise. C’est ce qui explique la diffusion de bulletins d’alerte de manière quotidienne.

La dernière alerte météo en date, toujours liée à la masse d’air tropicale qui a provoqué les fortes averses orageuses et les fortes précipitations au Sud-Est atteignant les 170 millimètres en une seule journée, est celle de ce mardi 17 septembre qui rapporte des averses orageuses avec de la grêle et des rafales de vent dans les provinces de Taza, Guercif, Sefrou, Taounate, Ifrane, Boulemane et Figuig.