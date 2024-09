Intempéries: 35 tronçons routiers sur 44 rouverts à la circulation

La course contre la montre se poursuit pour rouvrir les tronçons routiers bloqués par les inondations. Selon le ministère de l’Équipement et de l’Eau, 35 axes, sur un total de 44, avaient été rétablis à 16h00.

«Les efforts se poursuivent pour ouvrir les tronçons encore bloqués, notamment la route nationale n°17 entre Foum Zguid et Tata et la route nationale n°7 entre Taroudant et Tata», fait-on savoir. Et de signaler que «dans la province de Tata, qui a connu des inondations torrentielles, les équipes d’intervention du ministère de l’Équipement et de l’eau ont pris l’initiative de rétablir certains des principaux axes routiers menant à Tata».

Le ministère ajoute, par ailleurs, que du 19 au 21 septembre 2024, les 44 tronçons routiers bloqués en raison des inondations sont situés dans les provinces de Tata, Zagora, Ouarzazate, Assa-Zag, Boulemane, Taroudant, Tinghir, Smara, Jerada et Figuig.

Les principaux axes bloqués sont la route nationale n°7 reliant Taroudant et Tata, la route nationale n°9 reliant Ouarzazate et Zagora, la route nationale n°10 reliant Ouarzazate et Tinghir d’une part et Errachidia et Bouanane d’autre part et la route nationale n°14 reliant Smara et Jdiriya.

Il s’agit également des routes n°15 reliant Guercif, Outat El Haj et Midelt, n°17 entre Tata et Zagora, n°103 reliant Assa-Zag et Al Mahbès, n°111 entre Tata et Ouarzazate, n°307 reliant Skoura et Ghassate et n°708 entre Gourrama et Beni Tajjite.

En réaction à ces fortes précipitations, le ministère de l’Équipement et de l’eau a mobilisé des ressources humaines, matérielles et logistiques importantes. Quelque 210 personnes (ingénieurs, techniciens, conducteurs de véhicules et ouvriers) et plus de 100 engins (niveleuses, machines de chargement et de creusement, bulldozers et camions) ont été mobilisés en urgence.