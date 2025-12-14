Au moins sept morts et d’importants dégâts matériels suite à des crues exceptionnelles à Safi

Les autorités locales de la province de Safi ont indiqué qu’à la suite des fortes pluies orageuses ayant frappé la région, et ayant provoqué des crues exceptionnelles en un laps de temps très court (une heure), dimanche 14 décembre 2025 au soir, un bilan provisoire fait état de sept décès, en raison des torrents emportant tout sur leur passage et infiltrant plusieurs habitations et commerces. Par ailleurs, 20 autres personnes ont été secourues et reçoivent actuellement des soins médicaux à l’hôpital Mohammed V de Safi.

En ce qui concerne les pertes matérielles, la ville d’Asfi a particulièrement subi des dégâts importants. Dans un bilan préliminaire, il a été enregistré que 70 maisons et commerces dans la médina de Safi, notamment dans la rue Bir Anzaran et la place Abu Dahab, ont été inondés par les eaux de pluie. Environ 10 véhicules ont été emportés par les torrents. De plus, le tronçon routier reliant Asfi au centre de la commune d’Ahrara sur la route provinciale 2300 a été détérioré, entraînant l’interruption de la circulation sur plusieurs axes de la ville.

Les autorités publiques, l’ensemble des secteurs concernés et tous les intervenants ont mobilisé tous les moyens logistiques et ressources humaines afin d’intervenir immédiatement face à cette situation exceptionnelle et de fournir soutien et assistance aux citoyens, indiquent les sources. Les efforts se poursuivent pour rechercher d’éventuelles personnes disparues et rétablir les réseaux routiers et les services dans la province.